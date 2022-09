Jorge Sampaoli reapareció en nuestro país para hablar de todo. El técnico abordó el presente de Universidad de Chile con duros dardos contra Azul Azul, su polémica salida de la selección chilena y sorprendió al referirse al presente de Arturo Vidal, Erick Pulgar y Eduardo Vargas en Brasil.

El casildense, que vive en dicho país y ya sumó experiencias en clubes como el Santos y Atlético Mineiro, conversó con Los Tenores de Radio ADN. Ahí, le dedicó palabras a jugadores que estuvieron bajo su mano en la Roja, siendo figuras claves para pelear tanto en el Mundial de 2014 como la Copa América de 2015.

Sobre Arturo Vidal, Jorge Sampaoli solo tuvo elogios. El entrenador destacó el arribo del King y su forma de involucrarse en su nuevo club. "Arturo decidió como Erick venir al Flamengo, que es el equipo más grande del mundo a mi criterio, donde ha tomado un papel secundario con mucha humildad y alegría", lanzó.

En esa misma línea, el ex técnico de la U alabó que el volante no haga problemas por ser suplente. "Para mí, no protagonizar desde el inicio en un equipo sudamericano viniendo de Europa puede ser difícil, pero lo tomó con alegría con todas las capacidades que tiene".

En el Flamengo también está Erick Pulgar, al que lo aconsejó para lucirse. "Erick se tendrá que adaptar a un fútbol difícil, de impacto físico y de mucha calidad. La definición que hay en el torneo es superlativa, por eso es tan atractivo".

"Jorge (Valdivia, panelista del programa) conoce la presión que hay acá, la gente se mete a los entrenamiento. Pensé que en Argentina la exigencia era la más grande del mundo, pero al llegar a Brasil es mucho más complejo. La gente acompaña más, está encima todo el tiempo. Es muy complejo", agregó.

Jorge Sampaoli y la forma de sacar al mejor Eduardo Vargas

Si bien hay otras figuras como Carlos Palacios o Javier Parraguez, Jorge Sampaoli tuvo especiales palabras para uno de sus regalones. El técnico no dejó pasar la oportunidad para hablar de Eduardo Vargas, con el que hizo historia tanto en la U como en la selección chilena.

Turboman lo pasó mal en el último tiempo y todo apunta a que no seguirá en el Atlético Mineiro. Sin embargo, para el casildense hay una manera de recuperarlo. "Eduardo, fui el que hizo que lo contrataran cuando estaba en Mineiro. Siempre tengo con él algo muy especial, pero el correr del tiempo generó que fuera de manera diferente, quizás sin la misma explosión de épocas anteriores".

Ahí Jorge Sampaoli explicó cómo hacer para que Eduardo Vargas muestre su mejor versión. "Su ubicación, porque la técnica y su capacidad goleadora siempre la va a tener, es un jugador que necesita que estén encima, que lo hagan sentir importante. Es un jugador muy fuerte cuando eso sucede. En diferentes procesos terminó siendo importante, como el año pasado", sentenció.

