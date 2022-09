Jorge Sampaoli reapareció para abordar el momento de Universidad de Chile y destrozar a Azul Azul, pero también para recordar su paso por nuestro país. Pero lo que nadie se esperaba es la bomba que soltó el técnico, revelando que intentó llevar a Jorge Valdivia al Romántico Viajero.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el casildense se reencontró con el Mago en el teléfono. Ahí el ex 10 le preguntó sobre si esto era real o un simple rumor, a lo que el ex entrenador de la selección chilena respondió sin problemas.

"Sí, es verdad. Cuando empezamos el seguimiento más detenido sobre tu desplazamiento en el campo, creo que jugadores como tú, que te pasó que tu físico no te permitió tener regularidad hasta que apareció José Amador. Seguimos tu etapa final en Palmeiras, cuando salvaste al equipo solo del descenso, vimos un jugador que solo necesitaba que fuera ubicado. Que no bajara, que estuviera cerca de la habilitación, de la última decisión", lanzó.

De hecho, Jorge Sampaoli dejó en claro que más allá del pasado albo de Jorge Valdivia, el fracaso en las negociaciones tuvo que ver con otros aspectos. "No recuerdo bien lo que dijeron los dirigentes, era un objetivo nuestro, deportivo. Nos dijeron que era inalcanzable, no tanto por el pasado en Colo Colo, sino por otras cosas como lo económico".

"Cuando construimos esa U de Chile pensamos en Jorge, en Bose (Jean Beausejour) que está ahí y salió de O’Higgins con nosotros a Inglaterra. Todos los jugadores que tuvimos en el proceso de selección futura, fueron vistos para la U", añadió el DT.

La buena onda de Jorge Sampaoli con Jorge Valdivia y Jean Beausejour

Más allá de todo lo que dejó la conversación, Jorge Sampaoli tuvo elogios para sus ex pupilos. Jorge Valdivia y Jean Beausejour se retiraron para incursionar en sus facetas como comentaristas, las que hasta ahora han sido bien evaluadas por los hinchas.

"Si no estaban ellos, a lo mejor yo no hablaba", reconoció el casildense antes de alabar a los campeones de América. "Mi agradecimiento a dos chicos con los cuales, más allá de cualquier cosa, los disfrute mucho porque me hicieron pasarla bien", cerró.