Claudio Borghi defiende a Arturo Vidal: "Lo de Chiellini es poco ético, mucha envidia de algunos tontos"

Claudio Borghi sabe muy bien y conoce de cerca de los defectos de Arturo Vidal, pero el Bichi prefiere resaltar las virtudes del King. De hecho, el ex entrenador de la Roja salió a “pegarle” a Giorgio Chiellini.

El capitán de la selección italiana y defensa de la Juventus tuvo polémicas declaraciones hace unos días sobre su ex compañero chileno en la Vecchia Signora.

“Alguien como Vidal a veces salía y bebía más de lo necesario. Todos lo saben. Se puede decir que el alcohol es un poco su punto débil. El gran Arturo no se presentaba al entrenamiento un par de veces al año, o algunas veces llegaba bastante alegre, por así decirlo. No ha podido superarlo y creo que se ha convertido en una fortaleza para él”, dijo Chiellini.

El Bichi lanzó sus descargos en el programa Todos Somos Técnicos del CDF: “eso no es de código, es ética. Hay una ética que es importante. Chiellini es más conocido por este tipo de declaraciones que por lo que ha jugado. Ha sido capitán del equipo. A lo mejor Vidal tiene cosas que contar de Chiellini que no le van a gustar”.

Agregó que “cuando alguien opina de Vidal, entre otros tipos muy exitosos, la gran mayoría entiende que Arturo es más desordenado en su vida diaria que ellos. Muchos dirán ‘puta, cómo hace este huevón para jugar como juega y no se cuida. Y yo que me cuido, que soy profesional, no puedo’. Hay mucho de envidia de algunos tontos”.

Sentencia: “el talento no se copia, muchachos. Vidal tiene eso, una genética maravillosa, con un talento muy especial y cualquier huevón que lo quiera igualar va a tener que trabajar muchísimo”.