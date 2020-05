Llenan de emojis de sapo el Instagram de Chiellini tras decir que Arturo Vidal tiene problemas con el alcohol

"Alguien como Vidal a veces salía y bebía más de lo necesario. Todos lo saben. Se puede decir que el alcohol era un poco su punto débil", fueron las palabras de Giorgio Chiellini, ex compañero del King en la Juve y que causaron repercusión en Chile.

El defensor italiano no tuvo pelos en la lengua en decir que el ex Colo Colo tiene problemas con el alcohol, sin embargo, estas palabras no cayeron nada de bien en admiradores del chileno.

Los fans de Arturo Vidal acudieron a lo que tienen a su alcance y fueron a las últimas fotos de Giorgio Chiellini en Instagram para llenarlo de un emoji en particular.

Se trata del emoji de sapo, el cual está en demasía en sus últimas imágenes en dicha red social. El hincha chileno no aguantó que al italiano se le soltara el cassette.

Además, muchos acudieron también a una de las frases típicas del King en sus redes sociales: "no me olvido de ti, sapo". Revisa la imágenes acá:

