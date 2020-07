Claudio Borghi: "Arturo Vidal está muy solo, me preocupa que no lo proteja la gente que lo rodea"

Un sentido planteamiento en torno a la última aparición de Arturo Vidal en redes sociales hizo su ex entrenador en Colo Colo y la selección chilena, Claudio Borghi, quien lamentó la exhibición que hizo el mediocampista de Barcelona al término de sus vacaciones en un Live de Instagram.

En diálogo con CDF, el Bichi llamó la atención del King. "Lo que me preocupa un poco es que la gente que lo rodea no lo proteja. Es uno de los mejores jugadores del mundo, está en un club importante y es referente para muchos. Entonces, no me parece que lo dejen hacer estas cosas y exponerlo a situaciones complejas", advirtió el estratega.

En ese sentido, Borghi distinguió la crítica sobre el King. "Una puede ser por lo que hace en Barcelona, que todos estamos en capacidad de criticarlo, y otra es la que pasa en el país, donde no lo criticamos porque nos conviene tenerlo. Dónde está el límite de aquella crítica costructiva al jugador, para que crezca, para que sea importante", reflexionó.

Arturo Vidal espera que Barcelona clasifique a la ronda final de la Champions League (FC Barcelona)

El Bichi reconoció que le produce "mucha pena que él (Vidal) cuente o haga ver intimidades de estas vacaciones que ha tenido, pero bueno: ahora todo el mundo muestra sus calugas, sus piernas musculosas, su familia. Y ustedes van a ver en mis redes sociales y no sale nada de mi familia porque las uso para el fútbol y hay intimidades que nos se traspasan".

Por eso, puso su caso como ejemplo. "Yo me autoprotejo, pero más me protege mi familia. Están encima de las cosas que son buenas y que son malas, no sólo para mí sino que también para ellos. Y en este caso creo que Arturo está muy solo y que todo lo que hace, lo hace para que la gente tenga opiniones sobre su persona y no me agrada mucho", zanjó.

La mente en Champions

Vidal ya se encuentra incorporado a los trabajos del Barcelona para su próximo desafío en la temporada, cuando reciba en Camp Nou al Napoli en el duelo de revancha de los octavos de final de la Champions League, el 8 de agosto.

El King no podrá ser parte del equipo, ya que fue expulsado en el encuentro de ida, disputado en marzo. En caso de clasificar al Final Eight que se disputará en Lisboa, Vidal podrá volver a actuar en el torneo de clubes más importante del mundo.