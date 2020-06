Borghi cuenta unas imperdibles de Arturo Vidal y sentencia: “Si seguía de líbero sería Elías Figueroa o Franz Beckenbauer”

Si hay alguien que conoce bien a Arturo Vidal ese es Claudio Borghi. El campeón del mundo lo tuvo de potrillo en Colo Colo y contó varias perlitas del King en un live con Fernando Niembro.

Sobre si siente que el hombre del Barcelona no fue “agradecido” con él, el Bichi la puso contra el piso. “Uno cuando apoya no lo hace con el sentido de sacar algún provecho o que él siempre esté reconociendo. Yo tengo la suerte de conocerlo de chiquito y puedo entender lo que está viviendo. A veces no es culpa de él, sino de una barrera educativa que hay. Él tuvo todo muy rápido y cuando pasa eso uno se equivoca y mucho”, reflexionó.

“Pero puedo asegurar que el tipo este es un león. Viste, cuando un león va a atacar a un jabalí o a una cebra. Él no es producto de nadie, él no es formado por nadie, es completamente genética su situación física. Tiene una condición especial”, complementó.

Asimismo, relató que “tengo un informe de Vidal cuando era juvenil cuando un agente recomendó dejarlo libre, porque no cumplía con las normas que exigía un jugador de colo Colo. Vi el informe y dije ‘no entiendo mucho de esto, pero veo que este pibe juega bien, no puede quedar libre”.

De paso, recalcó sobre el Arturo Vidal persona que “siempre le ha costado mucho la vida. Tuvo una vida muy dura. Tiene a sus padres pero no están juntos, le tocó luchar con la vida de jovencito. Es un tipo querible. Muy querible”.

“Cuando alguien opina de Vidal, entre otros tipos muy exitosos, la gran mayoría entiende que Arturo es más desordenado en su vida diaria que ellos. Muchos dirán ‘puta, cómo hace este huevón para jugar como juega y no se cuida. Y yo que me cuido, que soy profesional, no puedo’. Hay mucho de envidia de algunos tontos” - Claudio Borghi hace unas semanas defendiendo al King de los dichos de Giorgio Chiellini para promocionar su libro relacionados al consumo de alcohol del chileno.

¿Quedó dolido con el tema del “bautizazo”? “No me defraudó, fueron momentos donde no sabía dónde tenía que estar o qué hacer y eso me perjudicó, pero son cosas de la vida. No tengo mucho contacto con él, pero me pone contento ver dónde está, hasta dónde llegó desde donde estaba. A pesar que con muchas cosas de su vida no esté de acuerdo”, meditó Borghi.

Arturo Vidal y Claudio Borghi compartieron en la Roja y en Colo Colo.

Y se animó a contar una linda anécdota. “Te voy a contar una infidencia. Vidal no era muy querido por sus compañeros. Siempre fue así, no es así de que llega al Barcelona. De estar bien parado, cortarse el pelo así. Va una selección juvenil con Sulantay y se termina agarrando a trompadas con los argentinos (en semifinales). Iba con un mohicano, pero más discreto, sabía que tenía que tenerlo cortito porque sino se desbandaba. Fue con otro compañero, Flores (Felipe). Lo llamo al vestuario, les pregunto cómo les fue y le digo ‘negro, contame qué signifca tu corte’. Me dice ‘no profe, es un mohicano’. Le digo ‘y quiénes fueron los mohicanos’. Me contesta ‘no tengo idea’. Le digo a Flores que le explique y tampoco tenía idea. Siempre fue así”, dijo entre risas.

Finalmente, profundizó en su idea de que Vidal se puede desempeñar aún mejor de lo que lo hace como central, algo en lo que el DT tetracampeón con Colo Colo ha insistido desde sus comienzos y lo mantiene.

“Debutó con Espina, no conmigo. Necesitábamos un central, el club había vendido al que tenía y usé una táctica con los compañreos. Vidal estaba pidiendo cancha en forma increíble. Le digo a los grande que necesitaba otro y no me acuerdo si fue David Henríquez o Rodrigo Meléndez que me dicen ‘gordo, te estás equivocando, está Vidal’. Dije ‘ok, lo pongo, pero no lo molesten más’. Ahí arranca de una manera extraordinaria”, expresó.

“Me atreví a decir que iba a ser el mejor líbero del mundo y no jugó nunca más ahí. Pero yo creo que ahí sería Elías Figueroa, Roberto Perfumo, Ruud Krol, Franz Beckenbauer. Hay técnicos que se animaron a ponerlo en otras posiciones. Tengo miedo a que termine siendo nada, ni 8, ni 10, ni 5. Si paso la pandemia, creo que lo veré de líbero porque el tiempo lo tirará para atrás”, concluyó.