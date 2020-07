Arturo Vidal y un mercado que siempre lo busca: "Cuando hablé con él me dijo que le atraía la Premier League, me encantaría verlo en Chelsea"

Arturo Vidal está en el mercado, porque FC Barcelona tiene hacer caja y el volante chileno es uno de los jugadores que puede vender para sumar dinero.

Inter de Milán es el equipo más interesado en el volante chileno, pero al King siempre le ha interesado jugar en la Premier League, situación que confirma el periodista argentino Christian Martin, quien en diálogo con RedGol señaló que le encantaría ver al Rey en Inglaterra.

"Me encantaría ver a Arturo Vidal en Chelsea, no tenía esa información, está buena, me gusta", dijo de entrada el corresponsal de FOX en Reino Unido, quien es reconocido hincha de los Blues.

"En Chelsea Arturo nos vendría como anillo al dedo, ojalá que se dé, futbolísticamente encajaría bárbaro, vamos a hablar con Fernando Felicevich después, estaría bueno", agregó el ex rugbista.

Luego, Martin reconoció que cuando tuvo la chance de conversar con el Rey, éste le dijo que una de sus metas era jugar en el fútbol inglés.

"A mí Arturo me parece un jugador sensacional, no lo digo porque sea chileno, creo que encajaría muy bien en cualquier lado. Arturo conoce más Italia, no sé si su pasado en la Juventus lo detiene de ir al Inter, pero según lo que hablé con él siempre lo atraería venir a la Premier", reveló.

¿Y Newcastle?

Un equipo en el que sonó Vidal hace unas semanas fue en Newcastle, elenco que está siendo comprado por inversores de Arabia Saudita, transacción que aún no se completa.

"Lo que pasa con Newcastle es que hay que ver si se termina dando la adquisición de los saudíes, no creo que ellos tengan el dinero ahora para pagarle a Arturo, pero si llegan los árabes, sí, podrían ir por él", comentó.

Pero Christian Martin insiste que el mejor lugar para Arturo Vidal en la Premier sería en Chelsea, haciendo dupla con N'Golo Kanté.

"En la Premier encajaría bárbaro, Arturo cuando tiene que meter mete, tiene calidad, tiene pausa, tiene fuerza, tiene actitud, jugando al lado de Kanté sería tremendo. La verdad es que Jorginho no nos ha rendido como esperábamos, ojalá se pueda dar lo de Arturo, sería un lindo desafío, porque él no tiene miedo a cambiar tampoco", cerró.