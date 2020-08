Arturo Vidal recibe críticas de todo el mundo por sus declaraciones al Bayern Múnich: "Juegan ante el mejor equipo del mundo"

Arturo Vidal enfrentó los micrófonos en la previa del encuentro entre el Barcelona y el Bayern Munich y donde no tuvo dudas en llenar de elogios a su equipo y respondió respecto al favoritismo de los alemanes.

El volante chileno aseguró que “mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino contra el mejor equipo del mundo, el Barcelona”.

Lo cierto es que el Bayern fue superior al Barca y terminado el primer tiempo el marcador era tan duro como real: Barcelona 1 Bayern Munich 4.

Apenas terminó la primera etapa, una lluvia de reacciones se tomaron las redes sociales y le pasaron la cuenta a Arturo Vidal por sus dichos.

Ana Cobos, periodista de Bein Sports, publicó en su cuenta de Twitter que "Arturo Vidal no conjugó bien el verbo.... El Barça 'era' el mejor equipo del mundo... [en pasado]".

El periodista colombiano Felipe Espina hizo lo propio asegurando que "Arturo Vidal ayer dijo esto: "Mañana el Bayern no juega contra un equipo de la Bundesliga. Juega contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo". Ahora que se le cruzara por la cabeza".

El relator Richard Méndez se manifestó en la misma sintonía afirmando que "y pensar que ayer en conferencia de prensa Arturo Vidal decía que el Bayern no podía confiarse porque no enfrentaban a un equipo de la Bundesliga sino al mejor equipo del mundo. Me parece que nadie se lo cree".

Hasta el Bleacher Report le recordó al chileno sus palabras el día de ayer:

Y pensar que ayer en conferencia de prensa Arturo Vidal decía que el Bayern no podía confiarse porque no enfrentaban a un equipo de la Bundesliga sino al mejor equipo del mundo. Me parece que nadie se lo cree.

"Conheço os jogadores do Bayern. Eles não vão enfrentar times da Bundesliga, mas sim o Barcelona, o melhor time do mundo."



Vidal, antes de Bayern x Barcelona