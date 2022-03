La presentación de Arturo Vidal ante en el 0-0 entre Inter de Milán y AC Milan fue desaprobada por la prensa especializada. "Cada vez que entra al campo ahora es dañino", aseguró la prensa italiana, en un complicado momento para el mediocampista chileno.

Y el descrédito se extiende hasta los hinchas, que aprovecharon de increpar al Rey Arturo durante una emisión en vivo que hizo el King esta mañana en Instagram, en la que pasaba revista al estado del Hara Il Campione.

Los insultos se multiplicaron rápidamente, y Vidal respondió con enfado a los haters. "¡Mamma mía!. Si ganaran lo que he ganado yo... Son una mierda, no han ido nunca al estadio y están hablando acá. Y tienen pura cara de payasos", sentenció el multicampeón nacional.

Vidal siguió en la misma tónica. "Me caliento (con los hinchas). Cuando tengan los scudettos que tengo yo, ahí pueden hablar recién. No se saben ni lavar la raja y andan hablando. Tengo cinco scudettos, serían seis este año y me aburro de ganar scudettos", bramó el King.

¿Olor a despedida? Lo cierto es que el formado en Colo Colo aparece como uno de los que deberían partir del Inter de acuerdo a los reportes de la prensa local, aunque restaría por resolver el pago de una indemnización.

En ese sentido, Vidal nuevamente mencionó al Flamengo de Brasil que figura como su posible destino a partir de mediados de año, ante el saludo de un fanático del conjunto carioca. "¡Flamengo, papá!", contestó.

El doble campeón de América sumó cuatro títulos de la liga italiana en su primer paso por la Juventus, y el más reciente con el Inter de Milán, que marcha tercero en la clasificación de la Serie A con dos puntos menos que los líderes, Napoli y Milan, y un partido pendiente.

El próximo desafío para el elenco que también integra Alexis Sánchez será este viernes, cuando Inter reciba a Salernitana con el objetivo de quebrar la racha de cuatro partidos sin goles a favor y cinco sin obtener una victoria.