Si bien aún no piensa en el retiro, Arturo Vidal contó que no le toma el real peso a lo que ha hecho con sus compañeros de la generación dorada por Chile . Además, manifestó que hará el curso para ser director técnico y también quiere ser preparador de caballos finasangres de carrera.

Arturo Vidal sigue en buena forma física y aún no mira al retiro. Y uno de sus grandes secretos es el fuerte entrenamiento al que se somete siempre, ya que además del que realiza con sus clubes o con la selección chilena, suma siempre en su gimnasio personal un duro trabajo a cargo del profesor Juan Ramírez, quien lo conoce de chico y quien ha sido su escudero durante largas temporadas.

“Siempre me pongo objetivos y trato de cumplirlos. Van pasando los años y se hace más difícil la competencia, hay que prepararse mejor cada día. El fútbol ha avanzado mucho y si no te preparas, te quedas atrás y aparecen los jugadores jóvenes. Siempre voy a luchar hasta el último día que juegue fútbol. Esto lo vivo desde el corazón, es mi sueño de siempre y lo aprovecho. Me esfuerzo, me preparo al máximo para estar ahí en el alto nivel. Ya no me queda tanto, han pasado los años súper rápido”, relató el King sobre su entrenamiento en diálogo con el coleccionista argentino Damián Olivera de Hobby Talk en Instagram.

Además, reveló que aún no le toma el real peso al bicampeonato en la Copa América. “Hasta el día de hoy creo que no me doy cuenta lo que fue ese momento, por ganarle a Argentina, Chile no había ganado. Es muy difícil. Es una alegría increíble. Todos me dicen que cuando deje de jugar fútbol voy a tomarle el peso a lo que hicimos con la selección”, confesó.

Pero, ¿qué será del King tras el retiro? “Me gustaría seguir en el fútbol. Quiero hacer el curso para entrenador y también me gustan muchos los caballos, me gustaría ser preparados de caballos, estoy criando ahora. Son las dos pasiones que tengo y lo que siempre me ha gustado. Si soy DT también puedo serlo en la hípica. Tengo que prepararme, lo voy a empezar a hacer. Y lo de los caballos lo vivo día a día, me gusta mucho, eso me saca un poco del fútbol”, contó.

Finalmente, recordó sus inicios manifestando que “crecí en una población con una cancha al frente de la casa, siempre viví fútbol y vi fútbol. De ahí vienen las ganas de ser futbolista, más todo lo que me pasó cuando niño, eso me llevó a cumplir mi sueño de ser jugador de Colo Colo. Toda mi familia juega, vivimos y comemos del fútbol. Todo lo que puedo hacer es gracias al fútbol”.