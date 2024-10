El defensa azul analizó los últimos cobros polémicos a la U y reconoció que penal contra Huachipato no lo cobraría otro juez.

La U. de Chile quiere sacudirse rápidamente del tropezón ante Deportes Iquique en el norte y uno de los más experimentados tomó la palabra: Matías Zaldivia le puso fichas al equipo y también dejó un mensaje para los árbitros.

Es que el recién nominado a la Selección Chilena sabe ponerle el pecho a las balas y entre muchos temas, abordó la expulsión de Leandro Fernández en el Tierra de Campeones, jugador clave en el equipo.

Y pese al duro informe del juez Piero Maza contra el atacante azul, finalmente le dieron una fecha de castigo y solo se perderá el duelo de este fin de semana ante U. La Calera. Ahí Zaldivia abordó la polémica jugada y también el pasado penal a favor contra Huachipato.

El recado a los árbitros por planchazo de Fernández

Fiel a su estilo, el Mati Zaldivia respondió todas las preguntas en el CDA y analizó el polémico penal que le pitaron a favor a la U contra Huachipato y la expulsión de Fernández contra Iquique.

La polémica expulsión de Fernández en Iquique / Photosport.

“Sería bueno unificar criterios, pero no me detengo. Con Huachipato el primer penal nuestro quizás otro árbitro no cobra”, admitió de entrada el zaguero azul, agachando el moño por la criticada jugada hace dos fechas.

Pero no se detuvo ahí, ya que en relación a la tarjeta Roja a Leandro Fernández, Zaldivia dijo que “la expulsión de Lea fue sin querer, pero Piero dijo que no importa el resbalón, es donde impacta a jugador”.

“Los criterios son distintos, a veces toca a favor y otras en contra”, cerró la polémica, admitiendo que lo principal es sacar adelante la recta final esperando que Colo Colo pierda puntos.

Por lo pronto, U. de Chile recibirá este sábado a Unión La Calera, a las 21:00 horas en el Estadio Nacional. Los azules son líderes momentáneos con 55 puntos, aunque si el Cacique gana sus duelos pendientes, los pasará en la tabla.