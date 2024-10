Universidad de Chile quiere evitar polémicas en las últimas fechas del Campeonato Nacional, por lo mismo, Matías Zaldivia salió a golpear la mesa por unas declaraciones de Claudio Borghi, supuestamente contra su persona.

Fue el ex entrenador quien lanzó una frase en TNT Sports, lo que fue interpretado como una crítica a Zaldivia, quien justo había declarado algo similar en el triunfo de la U ante Huachipato.

“Como colocolino, digo ‘el estadio nuestro también estaba lleno’. No jugaste porque no sabías jugar, te sacaron”, lanzó el Bichi, donde encendió una polémica de redes sociales.

Si bien el ahora comunicador salió a explicar que su frase fue para Gabriel Costa, apuntando a los medios por la confusión, de igual manera le pidió perdón a Zaldivia, algo que encontró respuesta en el defensor de la U.

Matías Zaldivia quiere mantenerse alejados de polémicas en U de Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Zaldivia responde por Bichi Borghie y Leo Gil

Fue en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, donde Matías Zaldivia aprovechó para aclarar la situación con Claudio Borghi, aunque lo primero que se le consultó fue por dichos del Leo Gil.

“¿Qué dijo el Colo Gil de mí? ¿Por qué para mí? ¿Por lo que dijo el Bichi? Pero lo aclaró que no fue para mí, fue para Costa. Todos lo que lo levantaron sería bueno que dijeran que fue par Costa”, comentó Zaldivia.

En ese sentido, el defensa de Universidad de Chile dejó en claro que no le gusta meterse en este tipo de polémicas, por lo que pide cautela a la hora de crear estas declaraciones.

“No me gustan las confusiones de redes sociales, lo que dijo Bichi ya lo aclaró. Yo no soy jugador de hacer declaraciones con chicana y no me gusta que se mal interprete”, finalizó.

Revisa sus declaraciones: