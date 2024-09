Una polémica de aquellas desataron los dichos de Claudio Borghi. El Bichi se molestó por el desprecio contra Colo Colo de justamente un ex jugador de los albos. Lo que en primera instancia fue relacionado con Matías Zaldivia.

“Un jugador que hace un año y medio besaba el escudo y ya no está en Colo Colo dijo: ‘da gusto jugar acá, porque acá juego con el estadio lleno’. No jugaste porque no sabías jugar, te sacaron. Esas acciones de besar la camiseta, de decir ‘yo me muero acá’ y al otro día se van y empiezan a hablar mal del lugar donde estabas para quedar bien donde estás”, fueron parte de los enunciados del panelista de TNT Sports.

Esto de inmediato se relacionó con los dichos de Zaldivia tras la victoria ante Huachipato y que justo se dio el mismo día que los albos quedaron fuera de la Copa Libertadores. Sin embargo, este cruce dio un vuelco total este lunes.

Claudio Borghi pide perdón a Zaldivia y apunta a Gabriel Costa

Es que en el inicio de Todos Somos Técnicos, el ex entrenador de la selección chilena recalcó que nunca fue su intención criticar ni hacer pasar un mal rato a Matías Zaldivia.

“El viernes hice un comentario sobre un jugador. Nunca lo nombré, no me lo preguntaron. Todos lo relacionaron con Zaldivia. Está muy lejos de ser Zaldivia. Tengo un afecto por él, lo conozco poco pero es un chico afectuoso. No siguió en Colo Colo por una cuestión no deportiva, hizo un juicio, le pasaron la cuenta. No terminó su contrato y se fue a buscar otra opción laboral, todo bien con él”, aseguró Borghi.

Incluso puntualizó que “Si ofendí a Matías Zaldivia, le pido disculpas, no fue mi intención. Sé perfectamente por qué se fue de Colo Colo”.

Por lo mismo aprovechó el vuelo para declarar que su molestia fue hacia otro ex Colo Colo como Gabriel Costa. “Mis dichos fueron para Gabriel Costa. Si ven los programas chilenos, deberían ver alrededor de Chile. Lo dijo en Perú. Los dichos de él fue ‘ahora juego con estadio lleno’. Mi tiempo acá se va a acabar, como se acaba todo, me voy a ir a otro canal y es como que dijera ‘ahora tengo un buen panel, un buen conductor, ahora funciona’. Ustedes se ofenderían”, lamentó Borghi.

¿Qué dijo Gabriel Costa?

El ex delantero de Colo Colo, ahora continúa con su carrera en Perú. Tras llegar a Alianza Lima, pasó a Universitario, su clásico rival.

“Disfruto jugar con 80 mil hinchas, es maravilloso y digno de aplauso. No se ve en otros lugares, y a veces ganamos partidos gracias a los hinchas”, recalcó. Declaración que finalmente fue la que provocó el enojo de Borghi.