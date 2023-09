Vaccia no quiere que la U despida a Pellegrino ya que "van a quemar a gente del club"

En medio de la actual crisis que vive Universidad de Chile, existen múltiples voces que exigen la salida del técnico Mauricio Pellegrino; sin embargo, hay un histórico que va contra la corriente, y ese es César Vaccia.

En conversación con RedGol, el DT campeón con los azules en 1999 y 2000 aclaró que si bien entiende el malestar del hincha, prefiere que el argentino cumpla con su contrato y no se utilice a gente del club para “tapar” ese espacio.

¿Por qué no quiere que despidan a Pellegrino?

“La verdad es que si es por los resultados, obviamente que no hay muchos argumentos, porque él es un entrenador con jerarquía, que no ha ganado pero que trabaja muy bien”, parte su explicación el ex técnico azul.

En esa línea, Vaccia junto con indicar sobre Pellegrino que “más encima está el tema de la indemnización”, advierte que “lo más importante, que al final van a quemar a un entrenador de cadetes, como lo hacen siempre”.

“Está claro que hay un problema de platas en la U, y que seguramente esta gente son más respetuosos en tema de contratos; pero lo que más me preocupa es que si se toman este tipo de decisiones, van a poner a alguien de la casa, y al final lo van a quemar”, añade el entrenador.

Por último, el estratega bicampeón con los azules sentencia que “Pellegrino debe terminar esta temporada de forma digna, y de ahí ponerse apensar en el próximo año”.

¿Hasta cuándo tiene contrato?

A su llegada al club, en diciembre de 2022, se dio a conocer que el vínculo de Pellegrino con el Romántico Viajero es por toda la temporada 2023, es decir, hasta mediados de diciembre.

¿Cuándo es el próximo partido de la U?

En un duelo clave para asegurar su permanencia en la Primera División, los azulesvolverán a jugar por el Torneo Nacional este lunes 2 de octubre, cuando reciba al Audax Italiano en Santa Laura, desde las 19:00 horas.