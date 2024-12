Universidad de Chile tiene decidido que Luciano Pons dejará el club y no está considerado para el 2025. El problema es que los azules deben encontrarle un club que lo reciba a préstamo y pague el 50% de su salario.

En Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla le dio con todo a Pons y a Universidad de Chile, a quien acusa de contratar a ciegas y lo compara con el caso de Fernando Zampedri y su llegada a la Católica hace algunos años.

“Pons se puede ir a préstamo a cualquier parte del mundo, el problema es que le puedan igualar la situación contractual, que eso es otro tema”, dijo de entrada el ex delantero azul.

Agrega que “fue una apuesta que hizo Universidad de Chile, traer un jugador sin saber la certeza de que fuera un delantero que rindiera o de renombre, y hacerle un contrato por dos años me parece una locura”.

ver también Mauricio Pinilla cuenta pormenores del choque de Arturo Vidal en su Ferrari: "Fui el primero..."

Pinilla: el ejemplo de Zampedri y Pons no lo conocía nadie

“La U se quiso asegurar en el tema haciéndole dos años de contrato, pero sin ninguna certeza. Y Pons ni se escuchaba acá. Cuando la Católica trae a Zampedri, Zampedri se escuchaba ya acá. El nombre de Zampedri ya se sabía quién era. De Pons no teníamos idea qué jugador era. Fue 100% de Gustavo Álvarez”, complementa.

Pinilla en picada contra Pons: nadie lo conocía y el ejemplo de Zampedri en la UC.

Publicidad

Publicidad

Sobre la misma, el otrora seleccionado chileno añade que “el centrodelantero tiene que ser pepa tras pepa, no necesitas hacer salir al equipo. Si no estás con goles no sirve. Hasta Javier Correa en Colo Colo fue cuestionado, y es un jugador que juega muy bien y rindió mucho en a nivel futbolístico, pero por pocos goles es cuestionado”.

“Pons se vio siempre totalmente desconectado de la fase futbolística de la U, que tenia un rendimiento positivo, no logro meterse en el circuito ni capitalizar las oportunidades. Falló unas abajo del arco increíbles. Queda marcado su recuerdo por las imprecisiones”, expone el formado en el Chuncho.

ver también Mauricio Pinilla sufre grave lesión en liga amateur: “Estaba empezando el partido”

Mauricio Pinilla sentencia que “la complejidad ahora es encontrarle equipo, porque los números que tiene Pons en el último año… ¿qué club lo querría en Sudamérica? Muy pocos”.

Publicidad