En los últimos días el ex delantero uruguayo de Colo Colo, Octavio Rivero, se convirtió en una opción que toma fuerzas para convertirse en el refuerzo que busca Universidad de Chile en delantera.

En la U no siguen Cristián Palacios y Luciano Pons quedó fuera de la consideración de los azules, esto pese a llegar a principios de año y tener contrato hasta diciembre de 2025.

Y no es menor que Rivero ya manifestó que no tendría problemas para fichar como refuerzo de la U, quien fuera su archirrival mientras vistió la camiseta de Colo Colo.

A principios de junio pasado, Rivero estuvo invitado al podcast “Señores lo dejo todo”. Ahí le preguntaron si aceptaría un llamado de Universidad de Chile.

Rivero: “¿Ir a la U? Sí, por qué no”

“Y sí, ¿por qué no? Claro”, fue la tajante respuesta del delantero de 32 años (cumplirá 33 el próximo 24 de enero), que defendió a Colo Colo entre 2016 y 2018.

El ex Colo Colo, Octavio Rivero, podría ponerse la camiseta de Universidad de Chile.

En el mismo espacio, el atacate charrúa reveló su quiebre con Colo Colo, esto porque estuvo cerca de regresar y le cambiaron las condiciones a último momento.

“Yo tenía todo arreglado para volver, todo hablado con el presidente, pero cuando yo rescindo contrato, me dijeron que se había complicado una cosa y otra, y no sé qué. Sí habíamos hablado 10 pesos con Colo Colo, ahora eran 5. Llamé a mi representante y le dije: mira, tirá todo para atrás, no voy”, aseguró.

Hoy en Barcelona de Ecuador, este segundo semestre de 2024, Octavio Rivero disputó 14 partidos por la Primera División con 1.146 minutos y 10 goles anotados. Además registró dos duelos con 173′ en la Copa Sudamericana.