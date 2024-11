Ante la posibilidad que el ex Colo Colo pueda reforzar a los azules, dos multicampeones con el "León" fueron enfáticos en entregar su preferencia.

Uno de los nombres que apareció en las últimas horas como opción para ser refuerzo en Universidad de Chile con miras a la temporada 2025 es el delantero uruguayo Octavio Rivero, futbolista con pasado en Colo Colo.

No es la primera vez que se le menciona como opción. A mitad de año, el hoy jugador del Barcelona de Ecuador le consultaron por una vuelta al fútbol chileno y aseguró que “si me llama la U voy, a Colo Colo lo pienso”.

Sin embargo, la posibilidad de que otro futbolista con pasado en el Cacique como Rivero llegue a la U no cayó bien en históricos del Romántico Viajero. Es más, en conversación con RedGol, detallaron cuál es su preferencia para el puesto.

Opción de Octavio Rivero hace ruido en U de Chile

Es el caso del ex lateral Cristián Castañeda, multicampeón con los azules, quien señaló a nuestros micrófonos que “está en una buena edad, pero creo que hay que ver cómo fue su año, por que cuando estuvo por acá tuvo bastantes problemas físicos“.

“Lamentablemente, la U tiene muy poco margen de error en ese sentido. Si me preguntan creo que es bastante arriesgado, bastante osado ir por un jugador así (como Rivero). Yo buscaría otro tipo de futbolistas para ese puesto”, afirma el histórico del León.

El preferido de los históricos para ser el nuevo ‘9’ azul

Más categórico fue el ex entrenador César Vaccia, bicampeón con el club en 1999 y 2000, quien al consultarle por este nombre, respondió a RedGol que “si me preguntan, a mi me encanta Rodrigo Contreras. Está plenamente vigente, juega bien, hace goles, aguanta bien, es un jugador moderno y es rápido”.