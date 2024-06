El ex atacante albo se refirió en su país natal a la posibilidad de regresar a Chile, y sorprendió con sus dichos sobre dónde le gustaría jugar.

Octavio Rivero sorprende desde Uruguay: "Si me llama la U voy, a Colo Colo lo pienso"

El delantero uruguayo Octavio Rivero tuvo un paso de dulce y agraz por el fútbol chileno. En su primera etapa, donde jugó en Colo Colo entre 2016 y 2018, ganó cuatro títulos y anotó múltiples goles; mientras que la segunda, entre La Calera y Unión Española, terminó de forma abrupta tras una grave lesión.

A sus 32 años, actualmente es figura en el Defensor Sportingde su país, donde en el último torneo de Apertura convirtió 12 goles y terminó su equipo en el tercer puesto. Sin embargo, el atacante sueña con una nueva oportunidad en nuestro balompié.

Si se considera que tiene contrato con el elenco violeta hasta diciembre del presente año, Rivero ya comienza a pensar en su futuro, y en conversación con el canal de YouTube Señores Dejo Todo, se refirió a los rumores que lo ligan a una opción -remota- de volver a Colo Colo después de seis años.

Al preguntarle que haría el oriental si es que el técnico Jorge Almirón lo llama para ser refuerzo del Cacique, su respuesta no dejó de llamar la atención, pues afirmó que “si me decías hace dos o tres años, me iba sin pensarlo. Hoy en día lo pienso muy bien“.

Ahora, cuando le preguntan a Rivero, “¿y si te llama la Universidad de Chile?“, respondió de manera enfática que “sí, ¿y por qué no? Claro que sí“. Una impresión que no cayó bien en los hinchas albos, dado su pasado con esa camiseta.

¿Cómo fue el paso de Octavio Rivero por Chile?

El goleador pasó por tres equipos en nuestro país. Colo Colo entre 2016 y 2018. Unión La Calera en el segundo semestre de 2021. Más Unión Española en 2022 hasta inicios del 2023. Sus mayores logros fueron con el Cacique, donde conquistó cuatro títulos.

En total, Octavio Rivero disputó un total de 95 encuentros con los tres equipos chilenos, donde logró un total de 35 goles (23 de ellos con Colo Colo) y 13 asistencias.

Octavio Rivero durante su última etapa en Chile, con Unión Española (Photosport)

