Maximiliano Guerrero tardó muy poco en erigirse en una pieza indiscutida para Gustavo Álvarez y para la U. El extremo derecho que llegó a los azules desde Deportes La Serena comenzó muy bien su segunda etapa en el Romántico Viajero, pues había pasado por las inferiores del club.

El “7” de Universidad de Chile anotó el gol del triunfo en la victoria frente a O’Higgins por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2024. Fue el segundo gol que marca en el certamen. También le había convertido a Deportes Copiapó en el césped sintético del estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

También dejó una buena actuación en la victoria por la mínima en el Superclásico 195. De hecho, tuvo una participación clave en la jugada que terminó con el tanto imborrable de Israel Poblete. “Contento. Me pone feliz por cómo se dan las cosas y cómo juega el equipo”, aseguró el Maxi en el pospartido.

“Se vio reflejado que somos protagonistas, queremos ir a buscar el partido de principio a fin. Feliz de aportar con un gol. El profe dice que hay que ir partido a partido. Mantener la cabeza y los pies sobre la tierra, disfrutando de cada proceso. Y enfocado en seguir mejorando ante cada rival”, añadió Guerrero.

El medallista de plata con la Roja Sub 23 en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ha mostrado un buen criterio para moverse por la banda y el centro, en caso de que sea necesario. Para eso ha sido fundamental la rápida adaptación que tuvo al plantel estelar del Bulla.

Maxi Guerrero le agradece a Gustavo Álvarez y al plantel de la U

Maxi Guerrero sabe que el rol de Álvarez ha sido muy relevante en sus buenos partidos como refuerzo de la U. “Estoy contento y tengo mucha confianza”, apuntó el jugador que también defendió la camiseta de Rangers de Talca, aunque apenas computó seis partidos con los Piducanos en 2020.

“El equipo me da toda confianza, el técnico también. Aprovecho cada situación que se me da. Casi logro anotar dos, por circunstancias no pude”, describió Guerrero. Se refería a esa acción en la que pasó la marca de dos rivales y quedó pie a mano con Nicolás Peranic. Pero abrió demasiado su remate.

De todas maneras, esa pequeña manchita a su desempeño no mella para nada la alta moral que tiene el polifuncional puntero. “Quedo muy contento por el rendimiento. Es por el equipo también”, sentenció Guerrero, quien ya mira hacia adelante para un difícil desafío: visitar a Cobreloa en la sexta jornada del Campeonato Nacional 2024.

Otro que tuvo palabras tras vencer al Capo de Provincia fue el argentino Franco Calderón, un indiscutido en la zaga. “Tuvimos bastante la pelota, algo que no veníamos teniendo. Hicimos un muy buen partido, podíamos ganar por algún gol más. Me gusta jugar como líbero, me siento mejor”, manifestó el “2” del Bulla.

