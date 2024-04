Universidad de Chile logró un triunfo muy importante en el Santa Laura ante Unión Española, que le permitió quedar como sólido elenco puntero en el Campeonato Nacional.

Marcelo Díaz, que fue objetado hace unas semanas por su juego, se ganó los aplausos de históricos del club universitario por la manera en que manejó el mediocampo, sector clave por el buen juego mostrado por los hispanos.

“La gran figura fue Marcelo Díaz porque le da equilibrio al equipo, maneja los ritmos y es un gran jugador realmente”, comentó el DT bicampeón César Vaccia a RedGol, luego del triunfo en Independencia.

Palabras que fueron refrendadas por Marcos González, ex campeón con la U en la Copa Sudamericana. “Me gustó mucho Marcelo Díaz. Administra bien la pelota, te da tranquilidad, rotación, no se apura y la lleva de un lado a otro”, confesó.

La U para grandes cosas

César Vaccia aseguró que está U esta para campeonar. “Es un equipo corto y ordenado. Cuando atacan están todas las líneas juntas, al defender lo mismo, por lo que es difícil que el equipo contrario profundice. La Unión casi no tuvo oportunidades”, confesó.

Marcos González alabó al DT Gustavo Álvarez en ese aspecto. “El entrenador es quien organiza todo, planifica los partidos y le está dando grandes resultados lo que hace”, asegura, aplaudiendo el ingreso del joven David Retamal en defensa.

“A él lo veo jugar todos los fines de semana y uno espera que juegue así en Primera. No me sorprendió lo que hizo, fue un buen debut para él, el equipo siguió siendo sólido y es funcional aunque no juegue tan bien, eso le permite ganar igual”, contó el Lobo del aire.

La U recibe ahora a Coquimbo en el Estadio Nacional, encuentro donde espera continuar demostrando su poderío y alcanzar así su estrella 19 a fin de temporada.