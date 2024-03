Marcelo Díaz descarta ponerse la capa ante Colo Colo: "No soy un superhéroe"

Uno de los grandes protagonistas del Superclásico de este domingo entre Colo Colo y Universidad de Chile será Marcelo Díaz, quien llegó a los azules esta temporada para convertirse en líder de un elenco al que le urgen los buenos resultados.

A pesar de esa mochila que carga por ser el máximo referente del plantel, en la previa del duelo ante los albos aseguró que no tiene la capacidad de hacer ganar por sí solo al Bulla en el Monumental.

“Yo insisto que no soy un Superhéroe, para nada, no me creo ni más ni menos de lo que soy”, manifestó para descartar que se vaya a poner la capa y romper así 23 años sin triunfos en Macul.

Agregó además que sus compañeros también deben ser capaces de entender la responsabilidad que significa un partido tan trascendente para los universitarios.

“Cada jugador es responsable de su rendimiento y yo me hago cargo del mío. Podemos planificar en la semana, pero si no lo llevamos a cabo el domingo no sirve de nada”, agregó.

El planteamiento de la U

Para Díaz “va a ser clave que nosotros hagamos un buen partido no sólo en el mediocampo, sino que en todas las líneas, tanto en defensa como en el medio y en ataque”.

Indicó además que “tenemos que ser un equipo compacto, punzante, defendernos bien cuando nos toque hacerlo, el partido se va a disputar en todo el campo”.

De todas formas la confianza que tiene en el elenco azul es muy alta. “Esperemos que el domingo nuestro equipo se imponga y tenga un resultado positivo”, cerró Carepato.