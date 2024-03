Fabián Hormazábal fue uno de los puntos más altos que tuvo la U en una victoria para el recuerdo en el estadio Monumental. Gracias a un solitario gol de Israel Poblete, el Romántico Viajero le puso fin a una racha que parecía eterna. Fueron 23 años sin ganar en Pedrero en el Superclásico. Pero en la edición 195 de aquel partido eso terminó.

El lateral derecho jugó como carrilero ante Colo Colo y su rendimiento dejó muy buen sabor al cuerpo técnico y la hinchada de Universidad de Chile. El exfutbolista de O’Higgins también hizo rebosar orgullo a su representante, Edgar Merino. El dueño de Ikons Agency lo dejó claro en su cuenta de Instagram.

“Qué orgullo verte jugar hoy un clásico como lo hiciste hoy. Jugaste con el corazón y eso se notó de principio a fin. Gracias por permitirme cumplir un nuevo sueño junto a todo el equipo de Ikons Agency”, escribió Merino en dicha red social.

Añadió más detalles. “Algunos sabrán que en fútbol femenino he cumplido cada sueño que alguna vez me propuse. Superando con creces incluso las aspiraciones que tuve en algún momento, que no eran bajas. En fútbol masculino estamos recién comenzando y tener un futbolista titular en un clásico como este, era uno de nuestros nuevos sueños”, apuntó el periodista devenido en representante.

Es un destacado mánager en el fútbol femenino y representa a estrellas como Christiane Endler, Francisca Lara, Millaray Cortés y varias extranjeras, como la española Jenni Hermoso. Todas ellas están bajo el alero de la empresa Sólo Cracks. “Hoy lo hemos cumplido y de qué forma. En una exhibición perfecta de cómo se tienen que jugar estos partidos… de cómo se tienen que enfrentar los desafíos en la vida“, culminó en el primer párrafo.

Fabián Hormazábal se gana un sinfín de elogios por su exhibición en el triunfo de la U en el Monumental

Fabián Hormazábal fue protagonista de una polémica en la gran victoria de la U en el Monumental. Recibió un golpe de Maximiliano Falcón que ameritaba la tarjeta rojas. Al menos debió haber sido revisado en el VAR, pero José Cabero estimó seguir adelante con la acción. Y el “17” de los azules tenía sangre a raíz de la agresión del Peluca.

“Sigue así implicándote como lo haces en tu profesión, amando el día a día y preocupándote de los detalles. Esa fuerza, ese amor y esa dedicación tienen recompensa. Esa pasión cuando trabajas como tú lo sabes hacer, te hace imparable y capaz de cumplir cada cosa que te propongas. Gracias por permitirnos disfrutar junto a ti”, escribió Edgar Merino, representante del exjugador de O’Higgins de Rancagua y Deportes La Serena.

Hormazábal aprovechó muy bien la oportunidad de ser titular que le quedó en la U tras la lesión de Juan Pablo Gómez. Y dejó en Pedrero una actuación que le da un respaldo a su nivel y una muestra de carácter para quienes tenían dudas con él como uno de los refuerzos. Queda celebrar, pero también dar vuelta la página, pues en la fecha 5 del Campeonato Nacional 2024, tendrá otro partido especial: ante el Capo de Provincia, club donde se formó como profesional.

Así quedó la U. de Chile en la tabla del Campeonato Nacional 2024 tras vencer a Colo Colo en Pedrero

Universidad de Chile llegó a nueve puntos gracias a tres victorias en tres duelos disputados al cabo de cuatro fechas. Tiene pendiente el partido ante Cobresal y podría superar a Deportes Iquique en la cima.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!