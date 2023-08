Terremoto en el arco de Universidad de Chile. Después de mucho meditarlo, Mauricio Pellegrino se la jugará con dar un volantazo bajo los tres palos azules, sacando de la titularidad a Cristóbal Campos y dándole los guantes a Cristopher Toselli.

Esta osada jugada del DT azul se da de cara al duelo de hoy ante Unión La Calera por la fecha 22 del Campeonato Nacional. Además, es a solo unos días del Superclásico ante Colo Colo, donde probablemente Toselli también ataje.

La larga racha sin triunfos en las huestes azules tienen a Campos como el primer gran damnificado, quien prácticamente ha sido el meta titular en el úlitmo año. Sin embargo, el formado en la U no ha podido aportar esa seguridad necesaria en el arco para sumar puntos.

Uno que se cuadró con esta decisión de Pellegrino fue Diego Rivarola, quien en su calidad de comentarista en ESPN afirmó que “no me sorprende, pero no sé si es merecido. Quizás por ahí podríamos tener diferentes opiniones. Con un arquero de la categoría y experiencia de Cristopher Toselli, sumado a algunos malos momentos que está pasando Universidad de Chile, muchos de estos jugadores es probable que pierdan el puesto”.

“Uno de ellos puede ser el arquero. ¿Por qué no? Es parte del equipo y a veces el técnico siente que necesita un cambio y lo hace. A mí no me sorprende tanto. Cristóbal Campos, si bien considero que es un tremendo arquero, creo que no está pasando por un buen momento”, agregó.

Para cerrar, Gokú lanzó que “a lo mejor Mauricio Pellegrino también necesita dar un mensaje al plantel. Tener otro tipo de seguridad en el puesto de arquero”.

¿Cuáles han sido los números de Cristóbal Campos en Universidad de Chile?

Campos ha jugado en este 2023 un total de 23 partidos con la camiseta de la U, recibiendo 26 goles y entregando en apenas ocho duelos su arco en cero. Desde su debut profesional en el 2020, el portero disputó 53 partidos, con 60 goles en contra y 15 encuentros imbatido.

¿Cuánto ha jugado Cristopher Toselli desde su arribo a la U?

Toselli jugó apenas 45’ en el empate sin goles ante Deportes Copiapó por la fecha 9 del torneo. En esa ocasión el formado en Universidad Católica reemplazó a Cristóbal Campos por una lesión en el entretiempo.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

La U visitará por la fecha 22 del torneo a Unión La Calera hoy viernes 25 de agosto a partir de las 18:00 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.