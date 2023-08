Johnny Herrera se tomó con mucha sorpresa la decisión de Mauricio Pellegrino. El DT optó alinear a Cristopher Toselli en desmedro de Cristóbal Campos para el duelo que la U debe afrontar como visitante de Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.

La salida del golero nacido en Lonquén responde a una serie de retoques que el Flaco introdujo en la oncena que desafiará a los Cementeros. Y en el panel de Todos Somos Técnicos, el Samurái dejó ver su contrariedad al respecto de una decisión que le provoca cierto temor con el futuro de Campitos.

“Es una broma…¿estás hablando del mismo que tenía la valla menos batida hace cuatro fechas? ¿El mismo que era titular en la selección chilena hace cinco fechas? ¿Del mismo Cristóbal Campos de la U? ¿Y del mismo Pellegrino que no quiso poner a Toselli en la Copa Chile porque no andaba bien? No lo convenció, lo bajó del avión, lo hizo dormir cinco horas. ¿El mismo?”, fue la primera parte de la reflexión de Herrera.

El otrora portero, una suerte de padrino de Campos, prosiguió con su análisis de la situación. “Alguien que no sepa de fútbol y te diga ‘hay que sacar el arquero’ porque el equipo pierde, te la doy. Alguien que no tenga idea de fútbol. No es para ti, Vero, no te sientas atacada”, dijo el angolino. E interpeló a Verónica Bianchi directamente.

Y ella respondió. “Dije que dentro de las modificaciones, que eran muchas, podía ser sacar a Campos, que para mí no había tenido un partido a tope. Tú crees que no fue responsable en ningún gol, pero esa es historia pasada”, afirmó la periodista y conductora. “Entre lo de Campos y de Falcón andas por ahí”, devolvió Herrera antes de continuar.

Johnny Herrera le apunta a Pellegrino por quitar del equipo a Campos

Para Johnny Herrera no resulta una determinación entendible. Y así lo dejó saber en el programa estrella de TNT Sports. No puede creer que Pellegrino saque de la oncena de la U a Cristóbal Campos. Sobre todo con el Superclásico ante Colo Colo tan cerca en el calendario.

“¿Por qué lo está haciendo? No tengo la menor idea. No sabes si es un espaldarazo y lo está guardando para el Superclásico. O lo está limpiando olímpicamente, lo está sacando y responsabilizando por la cantidad de derrotas. Si es así tendría que sacar a los centrales, a los dos laterales y poner a la Sub 20 prácticamente el próximo partido. Me parece… no me da para encontrarle explicación. No tiene lógica. Sacar a uno de los mejores jugadores del primer semestre es difícil, a menos que lo esté guardando”, dijo también el Samurái.

¿Hubo más? Por cierto que sí. “Cuesta mucho aceptar que te sacan. Me pasó. Me cuesta entender. Para estos momentos es cuando más personalidad se necesita. Cristopher ha jugado 45 minutos con Copiapó. Tiene una vasta experiencia, pero me refiero a las consecuencias que puede tener en el arquero más proyectable del fútbol chileno hoy. (Brayan) Cortés lo supera, pero tiene 28 años. (Sebastián) Pérez lo supera, pero tiene 31 años”, advirtió Herrera.

“Cuando más sólida estaba la U este tipo sacaba goles, tapadas de goles por partido. El problema de la U siempre estuvo en la ofensiva, en ser más protagonista. Echarle culpa al arquero por los resultados lo encuentro injusto. No lo defiendo porque lo conozco de chico desde que llegó a la U. Lo digo porque pasé por esto. Puede que tenga razón. No sabemos, quizá se mandó una cagada en la semana. Pero si lo vemos netamente por lo futbolístico, para mí no tiene pies ni cabeza“, sentenció Johnny Herrera. De todos modos, el arquero devenido en comentarista le dejó buenos deseos a Toselli.

¿Cuándo juega la U con La Calera en la fecha 22 del Campeonato Nacional?

Universidad de Chile visitará a Unión La Calera este viernes 25 de agosto desde las 18:00 horas en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar por la 22° fecha del Campeonato Nacional 2023.

¿Hasta cuándo tiene contrato Toselli con Universidad de Chile?

Tras su paso por Central de Córdoba, Cristopher Toselli arribó a Universidad de Chile como agente libre. Firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.