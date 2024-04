Rafa Olarra y el polémica mano de Díaz: “El VAR se equivoca igual, es clarísimo que no existe el penal”

El ex defensor de la U afirmó que Piero Maza estuvo en lo correcto al no cobrarle penal a Marcelo Díaz. “Yo quiero más decisiones en los árbitros, no quiero que descansen en el VAR, porque el VAR se equivoca igual”, declaró.