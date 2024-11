A partir de la presente jornada, Universidad de Chile tiene 21 días hábiles para entablar en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) su denuncia contra la decisión de los entes competentes del fútbol chileno de no sancionar a Colo Colo por “evidente desacato”.

El objetivo desde Azul Azul es conseguir demostrar que el técnico albo Jorge Almirón cometió una infracción en el duelo ante Huachipato que debe ser sancionada con la resta de tres puntos, y con ello coronarse campeones de la temporada 2024.

Sin embargo, la crítica a nivel general es contraria a la intención de la dirigencia de la U de llevar esta denuncia al TAS. Incluso, ex dirigentes de la concesionaria le advierten que pueden hacer un ridículo gigante en suelo suizo.

Advierten a U de Chile por denuncia al TAS

Fue el abogado José Joaquín Laso, quien fuera director de Azul Azul que en conversación con Radio Cooperativa se refirió a este tema y fue enfático en afirmar que “no tienen posibilidades, básicamente porque ya está resuelto por un tribunal“.

“El tema con La Calera fue que no tenía una segunda instancia y acá sí, la hubo, y se resolvió en un tribunal. Ellos (TAS) no se meten en resoluciones de tribunales nacionales. Yo creo que tiene pocas posibilidades. Eventualmente podría lograr una indemnización y en el mejor de los eventos podría lograr tal vez una resta de puntos para el próximo campeonato”, agrega.

De todas maneras, el ex directivo de la U es categórico en decir que “no me cabe duda que Almirón dio instrucciones, pero no me cabe duda de que todos los técnicos suspendidos lo hacen. Pero si me dices que perdiste el campeonato porque dio instrucciones a 60 metros significa que tu equipo no es suficientemente bueno“.

José Joaquín Laso, ex dirigente de U de Chile (Archivo)

¿En qué está el caso?

Luego que tanto la Primera como la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina desestimaran los argumentos de Azul Azul para castigar a Colo Colo por desacato, tras recibir la última sentencia, acudirán al TAS en busca de demostrar que los albos incurrieron en tal infracción.