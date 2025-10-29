Mathías Corujo es un jugador que supo dejar huella en Universidad de Chile. En sus dos años en el club el ex volante uruguayo supo responder a su cartel de refuerzo extranjero, ganando varios trofeos a nivel local.

Por estos días el charrúa es el actual DT del Oriental de La Paz, elenco del ascenso del fútbol uruguayo. Sin embargo y pese al paso del tiempo, su cariño por el bulla sigue intacto, a tal punto de que se dio el tiempo de mandarse una notable confesión.

El ex volante explicó en charla con El Espectador Deportes sus motivos para haberse ido del club universitario a mediados del 2016, justo cuando luchaba por asentarse en su selección. Esa decisión de marcharse lo sigue persiguiendo incluso hasta ahora.

“Me arrepiento de haberme ido de la U”

“A nivel títulos, Colo Colo saca una diferencia, pero la U de Chile es un club inmensamente grande. Su gente es una locura. No lo digo para quedar bien, la gente acompaña, te hace sentir espectacular, llena la cancha, es totalmente pasional. Es una cosa de locos. Yo me arrepiento hasta el día de hoy de haberme ido”, partió diciendo el uruguayo.

Mathías Corujo jugó un total de 67 partidos en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el ex volante recordó que “el último semestre tuve a Beccacece. En la U estaba andando muy bien, pero el jugador quiere más. Vine de la Copa América de Estados Unidos, donde jugué aunque no clasificamos. Mi relación con Beccacece era buena, pero había tenido un par de cruces”.

“Él me abrió la mentalidad para trasladar las ideas que tengo como entrenador, me hizo ver el fútbol de otra manera. Le agradezco mucho, pero a nivel personal era otra cosa y ahí no compartía muchas cosas con él. Si él se quedaba, era uno u otro y yo busqué la alternativa para irme”, concluyó el charrúa.

Los números de Mathías Corujo en Universidad de Chile

En sus dos años con los azules Mathías Corujo jugó un total de 67 partidos, donde anotó 12 goles y entregó cinco asistencias. Con la U el charrúa ganó el Apertura 2014, Supercopa del 2015 y la Copa Chile 2015.