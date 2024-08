Fabricio Formiliano fue presentado como el tercer refuerzo de Universidad de Chile, donde llega a potenciar la defensa azul en la pelea por el título en el Campeonato Nacional.

El ex Montevideo Wanderers tuvo su primer entrenamiento en el Centro Deportivo Azul, donde confirma que está en condiciones de jugar el fin de semana ante O’Higgins, por la suspensión de Franco Calderón.

Por lo mismo Gustavo Álvarez no perdió el tiempo con el nuevo integrante de su camarín, con quien ya tuvo una seria conversación para explicarle qué es lo que se espera de su juego.

“Hablé con el entrenador donde me comentó la idea de juego que tienen, que era lo que pretendía en cuanto al nivel defensivo y ofensivo y tuve un gran primer entrenamiento, porque venía con continuidad, así que me ayudó mucho”, comentó Formiliano en un video que publicó la U en su YouTube.

Corujo fue su amuleto para venir la U

En la entrevista, Fabricio Formiliano reveló quien lo empujó para venirse desde Uruguay a Universidad de Chile, donde asegura que fue un ex jugador del club que lo mandó de inmediato al país.

“Una vez que me entero de la posibilidad llamo a Mathías Corujo y me dijo ‘ándate caminando que no te vas arrepentir de nada, es un tremendo club’. Me dio buenas referencias y él tiene un amor y un cariño muy grande hacia el club también, porque le fue muy bien”, explicó.

En ese mismo sentido, revela que al llegar al camarín también se encontró con un compañero con el que compartió en Peñarol, quien está siendo de una gran ayuda en sus primeros días.

“Justo había compartido plantel con el Chorri Palacios en Peñarol y eso te hace cada vez más fácil cuando llegas y hacer la adaptación”, detalló el uruguayo que espera ser titular el fin de semana.

