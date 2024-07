"La U no necesita a Mauricio Isla, necesita a Aránguiz": Capitán azul dicta sentencia

Si bien durante esta jornada se confirmó que Charles Aránguiz será la segunda incorporación en Universidad de Chile para este segundo semestre, en las últimas horas apareció de manera sorpresiva el nombre de Mauricio Isla, que hasta hace nada era del interés de Colo Colo.

Incluso, en el caso del Huaso, se reveló por parte de Radio Cooperativa que el sueldo que le podían ofrecer para su incorporación fluctuaba entre los US$12 mil y US$15 mil dólares mensuales. Esto, mientras sigue a la espera de finiquitar su vínculo con Independiente.

Dos nombres que, sin dudas, le darían un salto de calidad al equipo de Gustavo Álvarez, quien busca ganar un título después de siete años, y volver a meterse en copas internacionales desde 2019. Sin embargo, hay gente en el entorno azul a los que no les gusta esta idea.

Es el caso de Roberto Reynero, histórico capitán de la U en la década de los 80, que en conversación con RedGol fue categórico en afirmar que el actual plantel azul no necesita un futbolista como Isla, caso contrario a lo que ocurre con Aránguiz.

¿Isla o Aránguiz? Capitán de la U dicta sentencia

“La U no lo necesita a Isla, a no ser que Fabián Hormazábal esté lesionado y que tenga para rato, pero en estos momentos no. Yo prefiero que se concrete y cierren el fichaje de Charles lo más pronto posible”, afirmó el otrora lateral izquierdo.

En esa línea, al preguntarle a Reynero si es que el interés de la U por el Huaso busca “mojarle la oreja” a Colo Colo, respondió que “me da la impresión que sí, porque siempre ha habido rivalidad entre levantarse jugadores, entre los equipos grandes, entre Católica, la U y Colo Colo, entonces por ahí va el tema”.

“Yo creo que lo de Isla es para apurar el proceso de Colo Colo, que no se lo levanten, y decirle que la U tuvo esa viveza para apurar el proceso del equipo rival. Pero si analizamos fríamente, no necesitamos a Isla, en estos momentos necesitamos a Charles Aránguiz“, sentencia el ex capitán azul.

¿A quién debe firmar Universidad de Chile? ¿A quién debe firmar Universidad de Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.