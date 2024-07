Mauricio Isla vive un complicado momento. Por no presentarse a entrenar en Independiente, club dueño de su pase, el elenco argentino exige hacer valer el contrato -que expira a fin de año- o que paguen por el pase del Huaso.

Así lo dio a conocer el diario deportivo Olé, asegurando que “hubo un ultimátum” con el lateral derecho que pretenden tanto Colo Colo como Universidad de Chile y quien entrena actualmente en Juan Pinto Durán.

“Independiente intimó a Mauricio Isla por incumplimiento de contrato. El lateral derecho de 36 años tiene vínculo con el club de Avellaneda hasta el 31 de diciembre, pero no regresó a Avellaneda tras disputar la Copa América con la selección de Chile. Y no tiene intenciones de pegar la vuelta”, manifiestan.

El complejo escenario para Isla

El gran problema para la salida de Mauricio Isla es su cláusula de salida. Independiente pretende que le cancelen 500 mil dólares, cifra que ha ido bajando en los últimos días entendiendo la situación.

Independiente exige que Isla respete su contrato con el club

Sin embargo nadie parece que quiere hacerse cargo de ese dinero, ni Mauricio Isla ni el club que quiera comprarlo. En esas condiciones, es complejo que pueda tener la libertad para fichar en algún club.

“Ningún club mostró predisposición para pagar el monto que pretende cobrar Independiente para largarlo”, manifiestan en Olé, el gran problema para que Isla pueda dejar Independiente.

La postura del técnico de Independiente

El nuevo entrenador de Independiente, Julio Vaccari, señaló que no le interesa contar con Mauricio Isla a la mala, pues la disposición de los jugadores es fundamental.

“Cuando hay alguien que no quiere ser parte, no tiene que estar. Y menos en una institución con tanto prestigio como es Independiente”, señaló hace algunos días para dejar claro que no va a tenerlo de regreso.

De todas formas, ya tiene el reemplazo para el puesto de lateral derecho: Felipe Loyola, el lateral de Huachipato que reforzará al Rojo de Avellaneda.