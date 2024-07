Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos y el jugador que está a detalles de firmar es Mauricio Isla. El Huaso lleva varias semanas de negociaciones con los albos y aún no destraba su salida de Independiente.

El tema es que esta misma semana el representante del Bicampeón de América ofreció al lateral derecho en el archirrival. Incluso se reveló que Universidad de Chile de inmediato puso cifras sobre la mesa para cerrar la contratación del jugador.

Tema no menor para el Cacique ya que se busca al futbolista para reforzar la banda derecha. Lo que provocó la particular reacción de Jorge Almirón que este viernes se refirió a las negociaciones que lleva Isla.

“No sabía que lo ofrecen a otro club… es el trabajo de los representantes. Sé que hay conversaciones, no sé más allá, no soy su representante. No me preocupa demasiado. Si se da la posibilidad, bienvenido. Si se va a otro equipo, no hay problema, estamos preparados”, reflexionó Almirón.

¿Dónde jugará Mauricio Isla?

Tras ello, el DT de Colo Colo dio rápidamente la página y se expresó a la chance de tener a Mauricio Isla. “Queremos a un jugador de su categoría, pero hay dos partes. El jugador y el club. Me preocupo de que estén todos bien, hablo con los médicos. Algunos ya se fueron al hotel a concentrar para evitar todo este contagio. Estamos pensando en mañana”, apuntó el argentino.

Además Jorge Almirón recalcó que desde Blanco y Negro le prometieron que la próxima semana llegarán los refuerzos que pidió, por lo que se mantuvo confiado en que estarán para la llave de la Copa Libertadores.