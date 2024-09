Las malas no paran para Pons: Detalles de la lesión que lo dejará un mes afuera en la U

No ha sido un 2024 fácil para el argentino Luciano Pons. El delantero arribó a Universidad de Chile desde el DIM como la llave de gol que pidió expresamente Gustavo Álvarez y lamentablemente no ha estado a la altura de las expectativas.

Así lo demuestran sus apenas tres goles en 20 partidos jugados, números demasiado bajos considerando que es extranjero y su calidad de refuerzo.

Para más remate el trasandino de 34 años sufrió una lesión en los últimos. Así lo confirmó el propio DT azul, quien en conferencia de prensa señaló que “Luciano Pons no está disponible, tuvo una lesión leve cuando empezó la semana, el día domingo y para este partido no está disponible, esperemos que pueda estar para el que viene”.

Según información entregada por Emisora Bullanguera, esta lesión del atacante se trata de un esguince del ligamento en la rodilla derecha, molestia que lo tendrá varios partidos fuera.

En específico, será como mínimo un mes de recuperación para volver a estar a pleno junto al resto del equipo, quedando nuevamente relegado el cuadro universitario. ¿Podrá levantar el nivel el argentino en su regreso?

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo encuentro de la U por el torneo será ante Palestino el domingo 15 de septiembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional. En la previa de este encuentro, los azules también jugará ante los árabes, pero por la Copa Chile en la final regional de la zona centro norte.

El duelo de ida de este cruce será el jueves 5 de septiembre a las 15:00 horas en el Municipal de La Cisterna, mientras que la vuelta se jugará el lunes 9 a las 19:00 en el Estadio Santa Laura.

