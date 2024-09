Universidad de Chile tendrá acción en medio del parón del Campeonato Nacional 2024, por la fecha FIFA y los partidos de la selección chilena en eliminatorias. Los azules enfrentan este jueves a Palestino, por la ida de la final de la Zona Centro Norte, en la fase regional de Copa Chile. Será el primero de tres encuentros seguidos contra los árabes.

“Uno termina siendo amigo de los jugadores, capaz que luego terminamos cenando por vernos tantas veces. Se dio así son las coincidencias del fútbol y de la vida, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible”, bromeó Marcelo Díaz en la U.

Es que los azules deberán jugar la ida y la vuelta de la Copa Chile y su partido inmediatamente después por el Campeonato Nacional será ante Palestino, en el Estadio Nacional, con la misión de mantener o aumentar la ventaja sobre Colo Colo en la punta de la tabla.

“Nosotros estamos muy bien, trabajando con humildad y sacrificio enfocados en nosotros mismos. Así ha sido en todo el torneo, van pasando los partidos y nos vamos sintiendo mejor acoplados, maduros para jugar. Quedan siete finales y las vamos a disputar una por una con todo el rigor que merece, porque hay un objetivo que es clarísimo”, añadió Carepato.

Dureza de Palestino y plantel de la U

Puntualmente sobre palestino, el capitán del Chuncho manifestó que “es un rival muy duro, hace años que viene realizando un buen trabajo, tienen una idea clara de juego y muy buenos jugadores; entonces no será fácil. Los hemos analizado bien, intentaremos encontrar sus falencias para doblegarlos”.

“La U jugó un buen partido en general contra un Coquimbo Unido que sólo se defendía, que esperaba en su campo y salía de contra. Los muchachos estuvieron bien, jugaron de forma inteligente, así que eso refleja que tenemos un gran grupo y gran plantel. Independientemente de los nombres, estamos todos preparados para los desafíos”, agregó el volante.

Carepato se perdió el triunfo de la U contra Coquimbo: ahora viene Palestino x3.

Cabe recordar que Marcelo Díaz fue una de las importantes tres bajas de Universidad de Chile contra Coquimbo: “vi el partido con José Rojas y con Marcos. No me gusta verlos por la tele, quería viajar, pero ese día entrenamos en la mañana y era mejor quedarme acá. Pero lo viví intensamente, la última jugada nos dejó con el corazón en la mano. Espero que no me perderme mas partidos”, sentenció Díaz.

¿Cuándo juega Universidad de Chile y cuál es su próximo rival?

Tras derrotar a Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional, la U visitará a Palestino este jueves 5 de septiembre, desde las 15:00 horas, por la ida de la final de la Zona Centro Norte, en la fase regional de Copa Chile.