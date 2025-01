Universidad de Chile sigue en la búsqueda de un centrodelantero de cara al 2025. Los azules no quieren repetir los errores del pasado y por lo mismo quieren ir a la segura con un jugador que le asegure varios tantos en este año que recién comienza.

Una de las opciones que está en la órbita de la U en este mercado es Rodrigo Contreras, atacante de gran campaña con Everton en el 2024 y que también estaría siendo seguido por Colo Colo.

Pese a que en las últimas horas surgió la información de una oferta desde la U que no llenó las expectativas del jugador, al parecer una nueva versión de estas negociaciones tiraría esa opción al tacho de la basura.

Desmienten oferta de Universidad de Chile por Rodrigo Contreras

Según consignó el periodista Gonzalo Fouillioux en el programa No Es Para Tanto de TNT Sports, los azules no han mandado ninguna oferta para quedarse con los goles del delantero.

“Quiero dar una información que me entregaron desde la U. Viste que apareció hoy una información que era del representante de Rodrigo Contreras, que decía que la oferta de la U era insuficiente”, aseguró el periodista.

Rodrigo Contreras anotó 17 goles con la camiseta de Everton en el 2024. ¿Será Universidad de Chile su próximo destino? | Foto: Photosport.

En ese sentido, detalló que “lo que me dijeron a mi desde la U es que no se ha hecho ninguna oferta por Rodrigo Contreras. Lo único que ha hecho la U es conversar con Antofagasta para preguntar condiciones. Ellos dieron su precio, que también preguntaron al jugador por su sueldo y que de ahí no han avanzado”.

“La U sigue prendida en el mercado por Octavio Rivero, más allá de que es una operación que no está fácil, pero tienen la confianza de que el uruguayo será el 9 de Universidad de Chile. Si no es Rivero, yo creo que hay muchas posibilidades de que el 9 será el Tucu Contreras, pero, según mi información, la U no ha hecho ninguna oferta por el jugador”, concluyó.

Los números de Rodrigo Contreras en el 2024

Rodrigo Contreras jugó en el 2024 un total de 29 partidos con Everton, siendo 25 por el torneo local, tres por Copa Chile y uno por la Copa Sudamericana. Anotó 17 goles y dio cinco asistencias en 2367 minutos de acción.