El regreso a la fase de grupos en Copa Libertadores para 2025, después de siete años sin presencia internacional, provoca que Universidad de Chile ya comience a planificar con miras a la próxima temporada, principalmente en materia de refuerzos.

Durante este 2024, los principales fichajes que logró Azul Azul fueron los regresos de dos pilares fundamentales en el plantel campeón de Copa Sudamericana 2011, como los volantes Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Una línea que buscan seguir el año siguiente.

De hecho, el primer nombre que aparece en la carpeta de la U para ser refuerzo en 2025 es el delantero Eduardo Vargas, quien finaliza en diciembre su contrato con Atlético Mineiro, y con el cual la dirigencia laica ya tuvo sus primeros acercamientos. Pero no sería el único.

En línea con las vueltas de Aránguiz y Díaz, más los contactos con Turboman, el periodista Francisco Eguiluz afirmó en el canal de YouTube Todo es Cancha que otro multicampeón azul quiere volver al equipo para el próximo año, ya que termina contrato con su actual equipo al final del Campeonato Nacional.

¿Qué campeón de Sudamericana quiere volver a la U de Chile en 2025?

De acuerdo al comunicador, el nombre que desea regresar al Romántico Viajero es el lateral izquierdo Eugenio Mena, que finaliza su vínculo con Universidad Católica y no renovará con los precordilleranos. “Anda tocando las puertas en el CDA”, sostuvo.

Sin embargo, el reportero Marcelo Díaz, de TNT Sports, que sigue la actualidad diaria de la U, manifestó sobre el tema que “supe algo del tema, pero a mí me dijeron que ‘el que le dice que no a la U, no vuelve‘, y Mena ya le dijo que no la U por Católica”.

Eugenio Mena jugó para U de Chile entre 2010 y 2013 (Photosport)

¿Cuántos títulos ganó con los azules?

Eugenio Mena disputó un total de 132 encuentros con U. de Chile entre 2010 y 2013, donde convirtió ocho goles y 14 asistencias. En este período, el Chueco logró el tricampeonato nacional en Apertura y Clausura 2011, más Apertura 2012, así como la Copa Chile 2012-13 y la Sudamericana 2011.