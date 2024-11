Universidad de Chile sigue con molestia con el árbitro Francisco Gilabert, quien el fin de semana anuló el gol del triunfo ante Everton, que había marcado Leandro Fernández, al cobrar, previo aviso del VAR, una falta anterior de Marcelo Morales.

La polémica jugada privó a los azules de llevar la definición del torneo a una gran final con Colo Colo, quienes terminaron levantando la copa en el norte del país, pese al empate ante Deportes Copiapó.

Por lo mismo, en la directiva de la U hay mucha desconfianza en los árbitros, donde evalúan pedir un importante cambio que tiene que ver con la final de la Copa Chile del 20 de noviembre.

“No descartamos pedir una terna internacional para la final de la Copa Chile. Sí, porque no hay confianza“, comentaron desde la concesionaria en conversación con El Mercurio.

La polémica con Gilabert tiene en llamas a U de Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

La extrema medida de la U con los árbitros

La molestia de la directiva de Azul Azul fue total tras el encuentro en que Universidad de Chile empató 1-1 ante Everton, donde perdió toda chance de aspirar al título del Campeonato Nacional.

“Es un robo descarado. ¿Gilabert? Lo ve el VAR también. (Pero) es una jugada de fútbol… Fue absolutamente determinante. Y a Colo Colo le an regalado una cantidad de goles, el VAR no funciona y con nosotros no pasa lo mismo“, comentó el director de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, en Emisora Bullanguera.

Por su parte, el capitán del equipo, Marcelo Díaz, también fue drástico en su opinión por el cometido de Gilabert y los árbitros en el Estadio Nacional: “Todos lo vieron. Fue un robo”.

Por lo mismo, toma fuerza la idea al interior de la concesionaria, teniendo en cuenta que es la última chance de los azules en levantar un título en esta temporada.