Universidad de Chile volvió a la acción en el Campeonato Nacional 2024 y de entrada los azules pierden la punta de la tabla, en el inicio de la segunda rueda, con empate 3-3 contra Cobresal en El Salvador.

La historia casi se vuelve a repetir tras un 2023 en el que la U se reforzó apenas con un jugador lesionado de cara al segundo semestre, y así es como les fue a final de año.

Hoy la U sólo registra el fichaje de Antonio Díaz. Del resto que pueda llegar, si llega alguien, ni sombras. Lo más increíble es el silenzio stampa de la directiva del Chuncho. Ni el presidente, ni la vicepresidenta ni el gerente deportivo dan la cara.

De hecho, la última aparición de Michael Clark fue el pasado 24 de mayo, cuando fue ratificado como presidente de Azul Azul y dio a entender que la la concesionaria sigue trabajando en el proyecto del estadio propio, pero en silencio…

Azul Azul, desaparecidos en inacción

Por su parte, Cecilia Pérez “habló” por última vez el pasado 11 de marzo, cuando reclamó problemas para ingresar al Superclásico contra Colo Colo en el estadio Monumental, con camiseta de la U. Esto por redes sociales…

Casi a mediados de abril, la vicepresidenta de Azul Azul fue noticia al rechazar ser la candidata protegida por Rodolfo Carter, en las próximas elecciones municipales en La Florida. De fútbol: cero.

Por último, Manuel Mayo apenas apareció para la foto en la firma de Antonio Díaz como refuerzo. Las últimas declaraciones del gerente deportivo de la U son de fines de febrero, cuando la U, para variar, estaba entre dudas para sumar refuerzos de cara al presente curso.

La directiva de la U habla menos que un mimo: el silenzio stampa de Azul Azul en medio de las dudas por los refuerzos del Chuncho para el segundo semestre.

Álvarez, el obligado a dar explicaciones

Así las cosas, el entrenador Gustavo Álvarez ha tenido que llevar la carga de las explicaciones. Hace varias semanas había dicho ante los rumores de un casi frustrado regreso de Charles Aránguiz que “no hablo del tema, pido que respeten mi reserva, mientras tanto me ocupo y hablo de los jugadores que tengo”.

Días después ante la demora de los refuerzos expuso que “no me preocupa, porque tengo un diálogo día a día con el presidente y la gerencia. Sé que hay gestiones que no son fáciles por la calidad de jugadores que buscamos. Hay que tener paciencia, empezando por mí”.

La U sólo ha ocupado uno de tres cupos posibles de refuerzos: Antonio Díaz.

Incluso llego a dar a entender que el Chuncho no necesitaba más refuerzos para el segundo semestre: “traemos a un jugador que es Antonio Díaz que se ha incorporado. Y se sigue trabajando en las gestiones que mencioné semanas anteriores, pero no pierdo de vista que este plantel terminó primero, no hay que desconocer la calidad del equipo y del plantel que lidero”, manifestó.

Ya con otro discurso, tras el empate frente a Cobresal declaró que “lo ideal es que los refuerzos estén lo más rápido posible, que se adapten al club. Pero, quedan unos días más. Yo me quedo con la tranquilidad que el club trabaja a la par mío”.