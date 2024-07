Periodista explica la decisión de Azul Azul de no salir a declarar por rumores o problemas, entendiendo que hay menos posibilidades de embarrarla.

Universidad de Chile ha tenido una complicada ventana del mercado de pases, donde, a horas de su reestreno en el Campeonato Nacional, sólo han presentado a Antonio Díaz como refuerzo en la lucha por un nuevo título para sus vitrinas en el CDA.

Una de las situaciones que más ha dejado molestos a los hinchas, es que en todo este momento no se han escuchado declaraciones de los dirigentes de la concesionaria Azul Azul, donde no se sabe para dónde apuntan para buscar nombres para potenciar el plantel.

La última vez que el gerente deportivo habló con los medios para analizar refuerzos, fue en el mercado de pases del verano, en el mes de febrero, cuando la U venció al Audax Italiano.

Pero con el correr de los días se ha conocido la versión de parte de la interna del club, donde han optado como política comunicacional guardar silencio hasta tener algo concreto que decir, lo que mueve las aguas con sus hinchas.

Michael Clark estuvo en el duelo ante Municipal Puente Alto, pero sin emitir declaraciones en U de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La U guarda silencio en el mercado

Fue el periodista Rodrigo Hernández, en radio ADN, quien aclaró el panorama de lo que pasa en Universidad de Chile, con el silencio de sus dirigentes a la hora de los refuerzos.

“La U tomó una decisión, pero que es una decisión de empresa, que a mí me consta porque me lo han dicho en off gente de la U, y puede ser razonable desde el punto de vista de la concepción del negocio o de cómo administrar el club que para la U menos es más”, explicó.

“Por lo tanto, mientras menos aparezcan los dirigentes, mientras menos aparezca el gerente técnico hablando, hay menos posibilidades de enredarse, de meter una palabra impropia”, detalló.

En ese sentido, asegura que, en el caso de Morales, uno extraña la versión oficial del club, pero se han mantenido firmes a su política, por lo mismo, sólo se conocer la versión del entrenador, que está obligado a hablar.

“Eso estalla y es un problema de otra dimensión, con vocerías y que no sólo el técnico salga a poner la cara”, finalizó.

