Poco a poco la gran lucha por el título de la temporada del Campeonato Nacional 2024 va tomando color, con Universidad de Chile en la cima de la tabla de posiciones y con un Colo Colo que la sigue de cerca.

Por lo mismo, el debate está cada vez más encendido entre los dos grandes del país, donde en un Superclásico de declaraciones en ambos planteles aseguran que no les interesa lo que hace el otro.

Así como lo hizo en sus picantes declaraciones Carlos Palacios, luego de la victoria por 2-1 ante Ñublense en el estadio Monumental, donde fue consultado por esta persecución a Universidad de Chile y tuvo una tajante respuesta.

“Como grupo no, en lo personal tampoco. No me importa ni me interesa. Yo me enfoco en jugar en Colo Colo. Sabemos que Colo Colo tiene que ganar todos los partidos y eso es lo que demostramos todos los fines de semana. También venimos ganando en Copa Chile y la Libertadores. Personalmente no me importa ni me interesa”, destacó.

Carlos Palacios se va contra la U

“El tiempo dirá cuál es el mejor”

Un mensaje que llegó a oídos en Universidad de Chile, pero donde fue un histórico del camarín bullanguero, Martín Tincho Galvez, quien sacó la voz para responder con la misma moneda al delantero de Colo Colo.

“Creo que de la boca para afuera él podrá decir eso, pero es para la hinchada. No hay duda de que les preocupa que no nos pueden alcanzar. Pero como profesional hace bien en tratar de enfocarse en su club, en su desempeño y esperar que los resultados se den para poder pasar arriba”, comentó en conversación con Redgol.

“Es lo mismo que tiene que hacer la U, se tiene que enfocar en su desempeño, si se caen los de abajo no tiene que ser una preocupación. Colo Colo no está en el panorama futuro de lo que está haciendo la U, entonces que cada uno se preocupe de cada uno y el tiempo dirá cuál es el mejor equipo del año, cuando termine el torneo”, detalló.

El ex jugador de la U, además, cree que esto le pone color a la definición por el título, pero que está bien que cada uno se tiene que preocupar por su propia historia primero.

“Ustedes se hacen el pino y el hincha un poco entra en el debate picante, pero mientras la U haga lo mismo que refiere Palacios, que se preocupe de su tema sin mirar para el lado, o sin mirar para atrás, porque Colo Colo institucionalmente siempre ha estado por debajo y lo que digan los demás sin cuidado”, cerró.

¿Cuándo juega la U con Coquimbo Unido?

Universidad de Chile pone la mira en una verdadera final para acercarse al título del Campeonato Nacional. Este sábado 31 de agosto desde las 15:00 horas el Romántico Viajero visita a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

