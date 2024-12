La dirigencia de U de Chile quiere asegurar cuanto antes su goleador, por lo que mientras no se confirme no harán más movimientos.

U de Chile frena los otros refuerzos: "Mientras no llegue un nueve, no hay fiesta"

Universidad de Chile comienza a tomar definiciones en el mercado de fichajes, donde el gran anhelo que tiene la dirigencia de Azul Azul es poder contar con un gran goleador para sus filas.

La gran apuesta de la U tiene que ver con un delantero, en un pedido por el técnico Gustavo Álvarez, de manera de potenciar su equipo para la Copa Libertadores.

Pero son varios los nombres que han sonado, donde en las últimas horas apuntaba a Octavio Rivero y Rodrigo Contreras, con la U apostando firme pero con una clara decisión.

“Mientras no se llegue con el 9 no se va a reforzar ninguna otra parte del equipo, se gastará plata en el 9 y luego ver otras posiciones. Si no hay 9 no hay fiesta”, destacaron.

Rodrigo Contreras y Octavio Rivero son las apuestas de U de Chile.

La U mete presión por su nuevo goleador

Quien entregó la información por esta medida fue el periodista Francisco Caneo, en Cooperativa Deportes, quien asegura que la U ha tomado una decisión en el mercado de fichajes.

“Casi todo frenado a esta hora. El tema Riveros se ve complejo, porque las lucas no están dando entre lo que piden los ecuatorianos con lo que quiere la U. Me dicen olvídense de la cláusula, no es el monto. Está más o menos lejana, no caída”, explica.

“Lo de Contreras se han ido acercando los montos, alrededor de 100 mil a 150 mil es la diferencia de la U con lo que pide Antofagasta. Se habla de una clausula de 750 mil, pero se está negociando un poco mas arriba de ese monto. Era el monto que le habían puesto a Everton, pero hoy el valor es otro”, detalló.

En ese sentido hace saber que desde la dirigencia de Azul Azul se quiere tomar las cosas con calma, más allá de que el 16 de diciembre esté citado el plantel de la U para la pretemporada.

“Están tranquilos, que este plantel está apto y que solo les falta el 9 que es la urgencia, pero la prioridad es el delantero. Ustedes están mas ansiosos que el club, tienen que esperar que terminen las ligas, el mercado es largo”, finalizó.