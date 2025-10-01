Universidad de Chile tendrá un mes de octubre cargado de partidos, más allá de que actualmente el plantel se encuentre en esta semana de vacaciones para recargar energías.

Para el lunes 6 del presente mes está programado el regreso a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, donde comenzarán a preparar una serie de partidos siendo lo más importantes las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús.

Si bien no hay conformidad en las fechas que los programó la ANFP en la Liga de Primera, entendiendo que hay partidos, como el clásico universitario, que son un obstáculo para el compromiso internacional, hay una novedad con la U.

Esto, porque la ANFP ya tiene la fecha para disputar el último partido pendiente en el torneo, que será ante Everton como locales, el que fue suspendido por los lamentables hechos de violencia en Argentina donde estuvieron como protagonistas los hinchas azules.

La U perdió en la primera parte del año en su visita a Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Cuándo juega la U vs Everton?

La ANFP trabaja en poder ponerse al día en la Liga de Primera, por lo que hay un partido de Universidad de Chile que ya tiene una fecha tentativa para ser disputado.

Se trata del duelo ante Everton, que en su momento fue suspendido tras los incidentes ante Independiente en la Copa Sudamericana, que ahora ya tiene una programación.

Según Yamal Rajab, Gerente de Ligas de la ANFP, ese partido se trabaja para que se dispute el 5 de noviembre, de manera que los azules puedan regularizar sus duelos pendientes.

Los próximos partidos de U de Chile

13 octubre vs Palestino, Santa Laura

23 octubre, Lanús, Estadio Nacional

26 de octubre, Universidad Católica, Claro Arena

30 de octubre, Lanús, Buenos Aires

2 noviembre, Huachipato, CAP

5 noviembre, Everton, Estadio Nacional