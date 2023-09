Cristopher Toselli sabe que la U está lejos de las expectativas generadas cuando el triunfo ante Huachipato la dejó puntera, en la pelea contra los mejores elencos de la primera rueda en el Campeonato Nacional 2023. Pero eso cambió radicalmente en la segunda mitad del certamen.

De hecho, Universidad de Chile completó ocho jornadas sin victorias tras caer contra Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. “Evidentemente los resultados mandan”, declaró el experimentado golero, quien tomó el puesto en desmedro de Cristóbal Campos hace tres partidos.

En la derrota frente a Unión La Calera, Tose fue titular por primera vez en la primera división chilena con el Romántico Viajero. “Me voy a tratar de explicar bien. Siento que si bien acá hay un técnico, que hoy es Mauricio, los jugadores deben estar por sobre quién está al mando. Hay un tema de orgullo y vergüenza deportiva que tenemos que sacar a relucir en este momento”, dijo también Hulk.

“Apelo un poco a eso, nadie está contento por lo que se está viviendo. No sé si la palabra es vergüenza, pero sí sentimos frustración, rabia, deuda con la gente. Sabemos que tenemos que dar mucho más. Estamos en una institución grande. tenemos que pelear en otros lugares. Si bien hoy no lo estamos, hay que sacar a relucir otras cosas”, añadió Toselli, quien llegó al Centro Deportivo Azul tras una campaña en Central Córdoba de Argentina.

Toselli se saca el sombrero con el plantel de la U: “Somos uno de los mejores equipos del fútbol chileno”

Cristopher Toselli aprovechó de refrendar su compromiso con el DT de la U, aunque hoy en día estén lejos de los mejores ubicados en la tabla. “Apoyamos al 100 por ciento a Mauricio, pero tenemos que estar por sobre eso, independiente de quién esté”, afirmó el golero formado en Universidad Católica.

“Tenemos que estar acostumbrados. En los equipos grandes pasan este tipo de cosas. Hay mucha más presión. La gente te critica más, para bien o para mal. Cuando te va muy bien, te suben mucho. Cuando te va mal, te bajan. Pero uno va aprendiendo de esas cosas y las sabe manejar de distinta manera. Hay que ser equilibrado en los buenos y malos momentos. Acá la única solución es seguir trabajando de gran manera”, añadió el ex meta de Palestino y Everton de Viña del Mar, además del Atlás de México.

Toselli no se quedó con eso. “Creemos que los resultados van a llegar. Tenemos cuerpo técnico y jugadores. Somos uno de los mejores equipos del fútbol chileno y no poder reflejarlo en la tabla de posiciones obvio que es frustrante. Veo que hay compromiso y convicción de sacar esto adelante. Sabemos que tenemos un gran equipo, dos jugadores por puesto y que no deberíamos estar viviendo esta situación”, sentenció el arquero que el 15 de junio cumplió 35 años.

¿Cuándo juega la U por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023?

El lunes 2 de octubre, Universidad de Chile será local ante Audax Italiano por la 25° fecha del Campeonato Nacional 2023. El partido comenzará a las 19 horas en el estadio Santa Laura.

¿En qué lugar de la tabla marcha la U en el Campeonato Nacional?

La U se ubica en el 10° lugar del Campeonato Nacional 2023 a día de hoy, 27 de septiembre de 2023.