Diego Rivarola lo pasa muy mal con el pésimo presente que vive Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2023, y se lamenta porque los azules “siguen sin rumbo“.

El Romántico Viajero pasó de ser candidato al título en el primer semestre a llevar ocho partidos sin ganar en la segunda mitad del torneo, por lo que Gokú aprovechó su espacio en ESPN para disparar.

“Lamentablemente después de este segundo semestre creíamos que en algún momento iba a ser pasajero este mal momento de la U, pero definitivamente ya pasa a ser más que preocupante“, disparó de entrada en el programa F90.

Tras eso, destaca que “en Universidad de Chile no se sabe que va a pasar el próximo partido, no se sabe que va a ser del Campeonato“.

“En un minuto del primer semestre pensamos que podía pelear el título, pensamos que le daba para Copa Libertadores, después nos conformamos con la Copa Sudamericana, y ahora no sé”, añade.

Así, expone que “no sé que le queda al hincha de la U para poder conformarse, realmente es muy difícil poder confiar en este equipo, es muy difícil”. Y tras eso se lanza.

“La U volvió a ser débil en lo mental”

“Es un equipo que no te entrega nada, poco y nada. Entonces no te da seguridades, es un equipo que volvió a ser débil desde lo mental, y cuando entran de nuevo en esa debilidad vuelve a transformarse”, lanza.

Después, Rivarola expone que “yo creo que efectivamente el técnico no le ha podido encontrar la vuelta al equipo, no tiene variantes tampoco, yo creo que ya no sabe que usar ni de que forma usarlo”.

“También encuentro que hay una responsabilidad muy grande de parte de los jugadores. Entonces echarle la culpa solamente al técnico me parece injusto”, aclara.

“¿Tiene culpa? Absolutamente, porque no ha podido lograr que este equipo reaccione. Lo que hizo en el primer semestre fue bastante bueno, pero todos sabemos que en un equipo como la U no te alcanza con un semestre, necesitas un año, y Pellegrino no ha podido”, concluyó.

Revisa sus palabras:

¿Cuándo juega la U?

Este lunes 2 de octubre, desde las 19:00 horas, Universidad de Chile recibe a Audax Italiano en el Estadio Santa Laura por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023.

¿Cuántos goles hizo Diego Rivarola en Universidad de Chile?

Gokú jugó siete temporadas en el Romántico Viajero (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2010 y 2011), tiempo en el que disputó 288 partidos y convirtió 101 goles.