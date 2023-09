Un nuevo problema suma Universidad de Chile, aunque esta vez enfocado en la temporada 2024, donde ya se una interrogante saber si el técnico Mauricio Pellegrino seguirá al mando.

Una de las críticas que hizo el entrenador fue sobre que los azules no tenían un estadio fijo para jugar, lo que para el próximo año vuelve a ser una interrogante, porque desde el Estadio Nacional avisan que la U no será prioridad para su utilización.

Otra vez

Universidad de Chile debió salir del reducto de Ñuñoa por la realización de los Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, donde la remodelación del Parque Estadio Nacional hizo incompatible jugar en el estadio.

Si bien los azules proyectan volver a su casa de siempre para la temporada 2024, la cosa se ve bien complicada por el nuevo uso que tendrá el recinto, además por los grandes eventos que ya se han agendado en el lugar.

Según detalla Canal 13, la U no tendrá prioridad en el Estadio Nacional, dejando en claro que la idea es que sea un lugar para todos los deportes y no enfocarse solo en el fútbol, por lo que tras los Juegos Panamericanos no se abren las puertas para los bullangueros.

“Naturalmente hay que estudiar y hay un desafío grande de cómo convive el fútbol con otros deportes y con las otras competencias. Queremos que el Parque Estadio Nacional, estas 64 hectáreas, estén llenos de vida y para eso necesitamos hacer compatible la convivencia entre los espectáculos y eventos deportivos”, comento Israel Castro, director de Instituto Nacional del Deporte, a Tele 13.

¿Por qué Universidad de Chile no juega en el Estadio Nacional?

¿Dónde es local Universidad de Chile?

Universidad de Chile firmó un contrato por un año con Unión Española para tener su localía en el estadio Santa Laura, pese a que no lo ha podido ocupar siempre por el estado de la cancha, que también es utilizada por Universidad Católica y, obviamente, los hispanos.