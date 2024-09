Los días pasan, pero todavía sigue dando vuelta el penal de Universidad de Chile sobre Huachipato, que significó la apertura de la cuenta en la victoria por 2-1 de los azules por la fecha 25 del Campeonato Nacional.

El protagonista de la escena fue el árbitro Cristián Garay quien cobró falta de Antonio Castillo sobre Cristián Palacios, en una jugada que incluso el VAR llamó para una revisión de parte del juez del compromiso.

La polémica se encendió una vez que el hombre de negro decidió mantener su cobro, pese a la recomendación de parte de sus colegas, lo que dejó en llamas a Huachipato.

Por lo mismo, Tito Awad encontró la mejor fórmula de apagar la fogata en medio de la polémica del triunfo azul en el Estadio Nacional: “Jugamos con camiseta blanca, por eso nos cobraron el penal”.

Cristián Garay fue a revisar la jugada del penal de U de Chile vs Huachipato, alertado por el VAR: mantuvo su decisión. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Tito Awad defiende el penal de U de Chile

Fue en el programa “Show de goles” en TNT Sports, donde Tito Awad, histórico comentarista deportivo de Universidad de Chile defendió con todo el pena que está en medio del huracán.

“Lo toca con el brazo en el hombro y en velocidad te gira. Lo gira. Tengo entendido que según reglamento, el toque no significa con fuerza o no fuerza, que lo desvíe en la acción en que va es penal”, explicó.

Pero el popular hombre de radio no se quedó en esa explicación, porque aprovechó de tirar palos para los que quieren bajar el triunfo de la U ante Huachipato.

“Como es la U, habla todo el mundo. Pero vi partidos que se cobran goles que no existieron y revisaron en el VAR, penales que se cobraron… y además Huachipato no entró a nada. Si no cobran ese penal les ganamos igual, así de simple”, cerró.

Revisa el polémico penal de U de Chile vs Huachipato: