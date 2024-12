Después de lo que fue la mejor temporada de U. de Chile en años, parecía que todo sería tranquilidad, pero no. La polémica golpea la puerta del CDA y Michael Clark intentó aclarar, aunque encontró la respuesta de Rodrigo Goldberg.

Los movimientos de Sartor en Azul Azul han encendido las alarmas en el CDA. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) está investigando la situación y le ha pedido más antecedentes a Clark con el fin de comprobar de que no se hizo nada irregular en la concesionaria.

Polaco Golberg le pegó a Michael Clark

Michael Clark habló después de mucho tiempo y lo hizo en Radio Cooperativa. Ahí, el presidente de Azul Azul solo respondió preguntas pauteadas con anterioridad y no aceptó cuestionamientos del panel, donde uno de los integrantes es Rodrigo Goldberg.

Michael Clark está en el ojo del huracán.

Entre la serie de declaraciones que hizo Clark, señaló que hoy las finanzas del club están saneadas, apuntando que esto no sucedió con directivas anteriores que “ahora” hablan. Rodrigo Goldberg fue parte de la dirigencia de Carlos Heller, por lo que respondió directamente a este punto.

“Es correcto y justo que se defienda, pero no puede argüir que todo se ha hecho de manera clara y transparente, porque transparente no ha sido. Y siempre le pega a los de antes, a los de antes. Y sí, los de antes cometimos errores, siempre lo he reconocido, hubo gente que se aprovechó y sacó gente por todas partes. Pero hay mucha gente honesta que también trabajó ahí”, comenzó diciendo Goldberg.

El bicampeón con Universidad de Chile en 1994 y 1995 no se quedó ahí, de hecho acusó Michael Clark de vetarlo cada vez que ha asistido a Radio Cooperativa e incluso, lo invitó a “juntarse” para aclarar sus diferencias.

“Y si quiere tirar un palo, que lo diga con nombre y apellido. Acá se la ha ofrecido la tribuna y las veces que el señor ha venido, yo no he estado por petición de su jefe de prensa. Entonces si me quiere tirar un palo, ningún problema, pero me llama por teléfono, o nos juntamos o viene aquí a la radio“, complementó el ahora comentarista.

Pese a las declaraciones de Michael Clark, siguen las dudas sobre la administración que tiene el poder de Universidad de Chile. La casa de estudios mira de cerca la situación y la CMF sigue investigando lo sucedido con Sartor.

