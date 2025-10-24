Es tendencia:
¿Romper la racha de U Católica en el Claro Arena? Esto dicen en U de Chile por el Clásico

Los azules enfrentarán por primera vez a la UC en su nuevo reducto, donde están invictos desde su remodelación.

Por Cristián Fajardo C.

© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa U visitará por primera vez el nuevo Claro Arena.

Universidad de Chile sabe que puede entrar en la historia en su visita a Universidad Católica en el Clásico Universitario del fin de semana, al ser el primero en el nuevo estadio Claro Arena.

Por lo mismo, se ha hablado de romper la racha de partidos invictos que tienen en la UC desde que están siendo locales en su renovado reducto, donde ahora lo pondrán en juego contra su archirrival.

En ese sentido, puede quedar el registro de ser el primer equipo que logre robarle los puntos a la Católica en su nueva casa, lo que trae polémica en los debates de los hinchas.

Pero fue Marcelo Díaz quien se puso la jineta e capitán de la U para dar una respuesta que le quita el peso histórico, donde deja en claro que hay que preocuparse de otras cosas.

La U enfrentará a la UC luego del empate ante Lanús por la Copa Sudamericana. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué dijo Marcelo Díaz por el Claro Arena?

Fue en la conferencia de capitanes que realizó la ANFP, justamente por primera vez en el estadio Claro Arena, donde Marcelo Díaz profundizó en el detalle del Clásico Universitario.

En ese sentido, Universidad de Chile tiene claro el panorama que se va a enfrentar el domingo en Las Condes, donde no le quieren poner una cuota de presión histórica.

“No creo que estamos pensando en ser el primer equipo en ganar acá, seguramente Católica en su momento también va a perder, porque la historia del fútbol es así”, explicó el capitán de la U.

“Nosotros nos preparamos para ganar de local o visitante, más en este lindo estadio, con un gran marco de público, pero solamente nos enfocamos en hacer un buen cometido. Vamos a venir a buscar los tres puntos, porque para nosotros son muy importantes y después lo que queda para la historia lo dice la gente”, finalizó

