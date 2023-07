Uno de los temas relevantes que se tienen que empezar a ver en Universidad de Chile tiene que ver con las renovaciones del plantel, donde una de las prioridades es el capitán Luis Casanova.

El defensor termina contrato a final de temporada, pero en Azul Azul es prioridad asegurar para su proyecto el jugador, donde se ha dejado en evidencia que su sueldo no es acorde para un referente del plantel.

Renovación

Una de las condiciones que se ve desde la parte de Casanova es un aumento por su rol de líder del camarín bullanguero, además por el desempeño que ha tenido en la campaña que ha sido relevante.

Uno de los que firmó el contrato cuando llegó a Universidad de Chile fue el ex director deportivo, Rodrigo Goldberg, quien revela la situación del jugador, al menos, hasta que estuvo en Azul Azul.

“Yo sé porque me tocó firmar ese contrato, efectivamente no es un sueldo tan alto. El jugador venía de Deportes Temuco, cuando lo contratamos, firmamos inmediatamente la opción de compra. Cuando uno la hace efectiva ya viene con un sueldo acordado, que para ser central de la U es bajo”, comentó en radio Cooperativa.

En ese sentido, asegura que un aumento por lo que está haciendo Casanova corresponde, aunque deja en claro que no conoce las condiciones que está ofreciendo la U.

“A mí me llamó la atención, porque muchas veces todos lo miran desde el punto de vista del porcentaje. Si tu ganas un millón de pesos y quieres ganar dos, te dicen ‘cómo te voy a pagar 100% más”, que es bajo para un jugador de la U. No digo que gane eso, pero es una lógica. Si un jugador gana tres millones y quiere cinco, le dirán ‘pero cómo va a querer eso’. Ignoro si será así ahora, no conozco a Clark ni a los del directorio, solo a Manuel que es razonable”, detalló.

Por lo mismo, cree que es acorde que un jugador como el capitán y de la defensa pida subir sus condiciones, con trabajo que ha sido demostrado en la cancha durante varias temporadas.

“Si Lucho está pidiendo algo no creo que sea nada descabellado. Es muy profesional, identificado con el club y probado. Ojalá que se quede porque ha sido un tremendo aporte”, finalizó.