Universidad de Chile goleó a Huachipato y se hizo más fuerte aún en el Campeonato Nacional, sacándole cinco puntos de ventaja a su más cercano seguidor en la tabla de posiciones. Por eso, después de varias complicadas temporadas, la U comienza a ilusionarse con el título.

Diego Rivarola, por su parte, prefiere mantener la calma. El exfutbolista habló del presente del equipo y, si bien mostró confianza en lo que puede hacer la U, considera que faltan refuerzos para realmente pensar en una vuelta olímpica este año. De hecho, apuntó los dos jugadores que necesitan los azules.

“Yo no hablaría de título todavía. No es que no le tenga confianza, porque va por buen camino. El año pasado yo sentía que la U tenía mejor solidez defensiva, pero todo el campeonato sentí que a nivel ofensivo no le iba a alcanzar. Desde la fecha 2 lo dije: la U necesita un cambio en la ofensiva. Y no le alcanzó”, contó.

“Hoy siento que sí tiene eso de mitad de cancha para adelante, pero creo que le falta un 10 y un delantero más. Encuentro que hay muy buenos delanteros, pero si te falta uno de los tres, el equipo se resiente un poco”, agregó Rivarola.

“A la U le falta un 10 y un delantero más”, dice Rivarola | Photosport

Confianza de Rivarola en los delanteros

Rivarola no quiso ser eso sí tajante, pues entiende que sí hay buenos jugadores en la ofensiva del cuadro de Gustavo Álvarez.

“Es difícil hoy que alguno le saque titularidad a alguno de los tres, pero yo traería uno por las dudas. Por afuera, por al medio. Lo que voy es que la U va por buen camino, que tiene cierta solidez y convicción, y que cuando estos equipos vienen ganando con confianza, son otros”, continuó.

“Esta U está más preparada que el año pasado. No quiero hablar de título, pero siento que incrustándole uno o dos jugadores más, la U está totalmente preparada, física y psicológicamente, para pelear el torneo nuevamente”, sentenció el ex azul.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.