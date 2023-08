Una verdadera polémica levantó Maximiliano Falcón. El uruguayo celebró en Instagram sus 100 partidos con la camiseta de Colo Colo y, de paso, aprovechó de tocarle la oreja a la U, señalando que el Cacique es el más grande lejos y que lo más importante en su paso por los albos es no haber descendido.

Una situación que no pasó desapercibida por los hinchas azules, que vapulearon por redes sociales al Peluca. Una disputa a la que además, ahora se le suman los históricos bullangueros. Y es que uno de los líderes en el camarín azul que perdió la categoría, le respondió fuertemente al charrúa.

Se trata de Horacio Rivas, quien en conversación con RedGol, señaló que “se le toca el orgullo y se le falta el respeto a la U. Yo creo que los grandes jugadores, los históricos que han pasado por estas instituciones, no le faltaron el respeto al rival. Siempre hubo un respeto”.

Sin embargo, ahí se lanza con todo contra el defensor, destacando que “no me extraña lo de Falcón, porque el no es un histórico de Colo Colo. No va a trascender en el tiempo. Es triste escucharlo, porque busca levantar estas bombas de humo, no sé con cuál finalidad”.

“Lo único que le quiero decir al señor Falcón es que, de todos los centrales de Colo Colo que han pasado desde el hacia atrás, con ninguno habría sido titular. Podría enumerar desde los años 70, que veo a Colo Colo. Todos esos centrales habrían sido titulares y Falcón no habría jugado nunca. Con eso creo que demuestro que él no es histórico y no lo va a ser nunca”, agregó.

Eso sí aclaró que “el ataque no se lo hago a Colo Colo, se lo hago a el porque no es histórico. Uno habla de los Riffo, de los Mena, más atrás del Flaco González, Óscar Rojas, el Chano Garrido, Rafael González, Leonel Herrera, y puedo seguir. Con ninguno habría jugado”.

Por último, Rivas destacó que “da pena que alguien que llegó de la forma en la que el llegó, saque provecho a rio revuelto”.

Vale recordar que Horacio Rivas jugó entre los años 84 y 86 en la Universidad de Chile. Y tras un paso por Deportes Arica, volvió a los azules entre el 88 y 1992. En su momento fue reconocido como una de las 50 figuras históricas de los azules en su historia.